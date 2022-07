Der Paderborner Johannes Jolmes ist erster Zertifizierter Wildsommelier in OWL

Paderborn/Delbrück

Der Paderborner Fleischermeister Johannes Jolmes hat als erster in OWL den Titel „Zertifizierter Wildsommelier“ errungen. Den Lehrgang samt Abschlussprüfung absolvierte der 31-Jährige jetzt am Bayerischen Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg. Welche Bedeutung hat das Thema Wild auf der Speisekarte der Verbraucher im Kreis Paderborn und was kann ein Sommelier mehr, als ein Fleischer, Koch oder auch Jäger? Johannes Jolmes hat sich diesen Fragen gestellt.

Von Ingo Schmitz