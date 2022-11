„Der Trafikant“ steht in der Delbrücker Stadthalle auf der Bühne

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel gastiert erneut in Delbrück und bringt das Stück „Der Trafikant“ nach Robert Seethaler am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr auf die Bühne der Stadthalle.

„Der Trafikant“ nach Robert Seethaler wird in Delbrück aufgeführt.

Das Stück handelt von dem 17-jährigen Franz Huckel, der 1937 sein Heimatdorf verlässt, um in Wien als Lehrling in einem Tabak- und Zeitungsgeschäft sein Glück zu suchen. Dort begegnet er dem Stammkunden Sigmund Freud. Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden.

Als sich Franz zum ersten Mal verliebt, sucht er Rat bei Professor Freud. Ohnmächtig fühlen sich beide angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Im März 1938 wird Österreich an das Deutsche Reich „angeschlossen“. Nichts ist wie vorher und Franz muss schnell erwachsen werden.

Der Autor des Romans, auf den das Stück zurückgeht, Robert Seethaler, wurde 1966 in Wien geboren und arbeitet viele Jahre als Schauspieler für Theater, Film und Fernsehen. Er ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. „Ein ganzes Leben“ stand 2016 auf der Shortlist des renommierten Man Booker International Prize. „Der Trafikant“ wurde 2018 mit Bruno Ganz in der Hauptrolle verfilmt.

Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle Delbrück. Tickets gibt es beim Westfalen-Blatt Ticket-Service unter www.westfalen-blatt.de/shop/tickets, unter Telefon 05250/984141 sowie in Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.