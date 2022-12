„Der Tyrann“ zieht von Schöning nach Lippling um

Foto:

Fünfmal führt das Graf-Sporck-Theater die Komödie „Der Tyrann“ in der Gemeindehalle Lippling auf. Premiere ist am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Aufführungen finden statt am Freitag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr, am Freitag, 6. Januar 2023, um 19.30 Uhr, am Samstag, 7. Januar 2023, um 19 Uhr, sowie letztmalig am Sonntag, 8. Januar 2023, um 16 Uhr. Eintrittskarten für Erwachsene kosten 7,50 Euro. Kinder und Schüler zahlen drei Euro. Karten sind an der jeweiligen Tageskasse erhältlich oder können zum Verschenken telefonisch unter 05250/5537 oder 05250/6414 bestellt werden. Eine Platzreservierung ist nicht möglich.