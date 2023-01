Deutliche Worte gegen Angriffe auf Einsatzkräfte

Delbrück

In neuem Gewand präsentierte sich die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Delbrück in der Stadthalle. „Wir haben die Coronazeit genutzt, um den Löschzug digitaler aufzustellen und neue Konzepte zur Einsatzstellenhygiene aber auch zur Versorgung- und Logistik zu entwickeln“, sagt Löschzugführer Ralf Wunderlich. Deutliche Worte fand er zu den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht: „Unsere Demokratie wird leider immer wieder auf die Probe gestellt. Es liegt an der Mitte der Bevölkerung, sich gegen solche Auswüchse wie in der Silvesternacht zu wehren.“

Von Axel Langer