Die beiden Brüder wurden nun in den Landeskader berufen und haben auch schon Sichtungen durch die Bundestrainerin erfolgreich hinter sich gebracht. Bei internationalen Turnieren haben sie es auch schon erfolgreich mit der europäischen Leistungsspitze in der südkoreanischen Kampfsportart aufgenommen.

Die Mischung aus Disziplin, Respekt vor dem Gegner, aber auch das Können der Fuß- und Fausttechniken macht für Malte und Mattis Knorr den Reiz am Taekwondo aus. Seit vier Jahren trainieren Malte und Mattis Knorr die aus Südkorea stammende Kampfsportart in der Kampfschule Özdemir. Sie haben sich für den Schwerpunkt „Kyorugi“ entschieden, die Vollkontakt-Variante des Taekwondos. Der Name der Kampfsportart steht für Fuß („Tae“), Faust („Kwon“) und für die Schulung des Selbst und der Charakterbildung („Do“). Waren die ersten Trainingseinheiten noch mit spielerischen Elementen verknüpft, um Ausdauer und Koordination zu fördern, kam im Laufe der Jahre immer stärker das Training der Fuß- und Fausttechniken dazu.

Landesmeistertitel in der Klasse bis 61 Kilogramm

Ihr Trainingsfleiß führte nun bei den nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften zum Erfolg: Malte Knorr (13) holte sich den Landesmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Mattis Knorr (11) konnte die Gewichtsklasse bis 47 Kilogramm erfolgreich für sich entscheiden. „Die beiden verfügen über großes Talent und eine Körperbeherrschung, wie ich sie ein solch einem Alter noch nicht erlebt habe“, freut sich Harun Özdemir (34), selbst Träger des fünften Dan, darüber, zwei solch große Talente trainieren zu dürfen.

Allerdings ist für diesen herausragenden Erfolg langes Training nötig. Malte und Mattis trainieren täglich drei bis vier Stunden. Beide unterstützen als Co-Trainer bei Kindergruppen, trainieren in ihrer eigenen Gruppe, erhalten zwei Mal in der Woche Einzeltraining und trainieren mit den Eltern nach einem von Harun Özdemir ausgearbeiteten Plan. „Die beiden leben für Taekwondo. Beide können noch viel erreichen“, so Harun Özdemir.

Die Brüder besuchen die Gesamtschule in Elsen

Trotz des täglichen Trainings kommt die Schule nicht zu kurz. Die beiden Brüder besuchen die Gesamtschule in Elsen und gehören auch hier zu den Besten, so dass Sport und Schule gut nebeneinander funktionieren. Vor Corona konnten Malte und Mattis bei Turnieren in Stuttgart, Hamm, Arnsberg oder auch in Delbrück tolle Erfolge feiern. Beim Restart kündigte sich im Oktober 2021 schon Großes an: Bei den 12. Internationalen Taekwondo-Open in Schaffhausen (Schweiz) konnten sich die Brüder in ihren jeweiligen Gewichtsklassen gegen Gegner aus ganz Europa durchsetzen und erkämpften sich jeweils zweite Plätze. Nach der internationalen Bewährungsprobe folgte die Landesmeisterschaft, die für beide mit dem Landesmeistertitel sehr erfolgreich endete. Nun freuen sich Malte und Mattis Knorr auf viele große internationale Turniere, bei denen sie ihr Bundesland vertreten dürfen.