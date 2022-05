Diebe stehlen in Delbrück mehrere hundert Meter Starkstromkabel

Über den Vatertag und das vergangene Wochenende haben Diebe in Delbrücker Neubaugebieten hunderte Meter von Starkstromkabeln und in einem Fall auch Werkzeuge geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, sind am Freitagmorgen am Stieglitzweg und wenig später am Rotkehlchenweg die ersten Diebstähle aufgefallen. Auf den Baustellen in dem Neubaugebiet am westlichen Stadtrand war zuletzt am Mittwoch gearbeitet worden. Über den Feiertag müssen die Täter die Baustromkästen geöffnet und den Strom abgeschaltet haben. Teilweise wurden Kabel gekappt oder aus den Steckdosen gezogen und komplett entwendet.

Im Lipplinger Neubaugebiet südlich der Straße Brakendiek sind die Diebe in der Nacht zu Sonntag Baustromkästen am Kornweg und am Heidehof angegangen und haben Starkstromkabel mit Querschnitten von fünf mal sechs Quadratmillimetern entwendet, indem sie die Kabel kappten. Am Kornweg sind die Täter zudem in einen Rohbau eingedrungen, haben Elektrowerkzeuge und weitere Geräte gestohlen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.