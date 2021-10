DJK Delbrück: Brautmeier löst Fraune ab

Die Mitgliederversammlung in der Stadthalle wählte ihn einstimmig.

„Nachdem die DJK von 2010 bis 2012 keinen ersten Vorsitzenden hatte, ließ sich Fraune in die Pflicht für Delbrück nehmen. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, betonte Kassierer Gerhard Menne. Er verwies darauf, dass Fraune beim Stadthallenbauverein oder auch als Schützenoberst immer Verantwortung übernommen habe. „Rudolf Fraune hat sich immer vorbildlich für die DJK eingesetzt. In seiner Amtszeit entstanden die Calesthenics-Anlage, die Beachvolleyballfelder sowie die Bouleanlage. Mit dem Reha-Sport wurde das Sportangebot immer weiter ausgebaut“, unterstrich Menne und ehrte Rudolf Fraune unter stehenden Ovationen für seinen langjährigen Einsatz mit dem DJK-Ehrenzeichen in Gold. „Es war eine gute Zeit“, dankte Fraune, der vor allem seiner Stellvertreterin Katrin Kettelgerdes für die viele Zeit in der Vereinsverwaltung dankte.

Zu seinem Nachfolger wurde Norbert Brautmeier gewählt. Der langjährige Volleyballspieler dankte für das Vertrauen. „Ich habe großen Re-spekt vor der Aufgabe. Aber man darf sich nicht immer aus der Verantwortung ziehen. Ich freue mich auf das Amt“, betonte Brautmeier.

Die exakte Abgrenzung zwischen den Aufgaben als Vorsitzender sowie als hauptamtlicher Geschäftsführer wird in den nächsten Wochen erfolgen. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden die zweite Vorsitzende Katrin Kettelgerdes und der ehrenamtliche Geschäftsführer Matthias Benesch in ihrem Ämtern bestätigt.

Die wiedergewählte zweite Vorsitzende Katrin Kettelgerdes (von links) verabschiedete Rudolf Fraune, dessen Vorsitzendenamt Norbert Brautmeier übernimmt. Auch die Fachwartin Breitensport, Ingrid Brautmeier wurde verabschiedet. Geschäftsführer Matthias Benesch wurde im Amt bestätigt. Das Vorstandsteam rundet Kassierer Gerhard Menne ab. Foto: Axel Langer

In seinem Jahresbericht führte Benesch aus, dass es in Coronazeiten einen Mitgliederrückgang gegeben habe, was angesichts beispielsweise der ausgefallen Kinderturngruppen auch zu erwarten gewesen sei. „Mit der Neuaufnahme der Sportangebote konnte wir die Mitgliederverluste in diesem Jahr schon fast wieder ausgleichen. Aktuelle zählen wir 1522 Mitglieder“, so Benesch, der sehr bedauerte, dass von den für 2020 geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen nur die Chronik übriggeblieben ist. Alle weiteren geplanten Festveranstaltungen mussten coronabedingt abgesagt werden. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte Kassierer Menne von einer positiven Kassenentwicklung berichten.

Auch im Kreis der Fachwarte gab es eine Verabschiedung: Die dienstälteste Übungsleiterin der DJK und Fachwartin Breitensport, Ingrid Brautmeier, stand ebenfalls nicht mehr für eine weiter Amtszeit zur Verfügung. Ihre Aufgaben übernimmt künftig Melanie Schwede.

Außerdem konnten noch eine Reihe Mitgliedsjubilare geehrt werden. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte Rudolf Fraune bereits vor einigen Tagen Angelika Röper. Die Ehrungen am Abend führte bereits der neue Vorsitzende Brautmeier mit spürbarer Begeisterung und viel guter Laune durch.

Seit 40 Jahren in den Reihen der DJK sind Lucas Frank, Gerhard Wecker, Christel Lewe, Johannes Neuber, Maria Manke und Liborius Hagenhoff geehrt.

Die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft nahmen Sven Sielaff, Melanie Schwede, Ulrich Schohl, Ines Howe, Marion Jähn und Martina Lummer persönlich entgegen.