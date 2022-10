Drei Wegkreuze in Delbrück gesichert

Bei der Kontrolle des Kreuzweges konnte an der fünften Station festgestellt werden, dass die Kreuzblume auf dem Bildstock die Standfestigkeitsprüfung nicht bestand und somit entfernt werden musste. Die Verantwortlichen konnten früh genug handeln, so dass keine Person zu Schaden kam. Im Bild (von links): Markus Hückelheim (Leiter Fachbereich Bauen und Planen), Kontrolleur Michael Diwo, Bürgermeister Werner Peitz und Olaf Merschmann (Leiter Fachbereich Tiefbau) mit der entfernten Kreuzblume.

Die drei Bauwerke wurden nach Auskunft der Stadt sofort abgebaut oder entsprechend abgesperrt, sodass keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht. Auch die sieben Wegekreuze des Delbrücker Kreuzweges wurden auf Standfestigkeit überprüft. Hintergrund der Maßnahme ist der tragische Unfall, bei dem im November 2021 in Büren-Brenken ein Junge durch ein umgekipptes Gedenkkreuz zu Tode kam.

Am Loretoberg hatten damals Kinder an dem Kreuz gespielt. Zeugen hatten berichtet, dass sie dabei auch an dem 56 Kilogramm schweren Steinkreuz hingen. Es brach aus seiner Verankerung und erschlug den sieben Jahre alten Jungen. Ein Gutachter hatte später ermittelte, dass der Dübel, mit dem das Kreuz auf seinem Sockel befestigt war, nicht ausreichend dimensioniert war und das Kreuz jederzeit hätte umfallen können.

Zur Verantwortung wurde ein Arbeiter des Straßenbaubetriebes NRW gezogen. Das Amtsgericht Paderborn verurteilte ihn vor einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe. Auf das Unglück haben Kommunen im Kreis Paderborn mit einer Überprüfung ihrer Wegkreuze reagiert. In der Gemeinde Borchen waren jüngst sechs Anlagen aufgefallen, die restauriert werden müssen.

Die Stadt Salzkotten hat alle 74 Gedenkkreuze, Denkmäler, Bildstöcke und Kapellen, die sich auf öffentlichem Grund befinden, in ein Kataster aufgenommen. „Gleichzeitig hat der Mitarbeiter eine erste Sichtprüfung vorgenommen“, informiert Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Martin Westermeier. Dabei habe es keine Auffälligkeiten und keinen akuten Handlungsbedarf gegeben. „Wir wollen außerdem im nächsten Haushaltsplan Mitteln bereitstellen, um im nächsten Jahr alle Anlagen von einem Sachverständigen überprüfen und zertifizieren zu lassen“, so Westermeier weiter. Ein Gutachter habe sicherlich noch einmal einen anderen Blick auf die Denkmäler und Bildstöcke.

Wegekreuze, Bildstöcke, aber auch Denkmäler seien ein Kennzeichen des Delbrücker Landes sowie des gesamten Paderborner Landes, informiert die Stadt Delbrück. Viele gingen auf Initiativen privater Familien oder Vereine zurück und würden im öffentlichen Straßenraum geduldet. Damit von ihnen keine Lebensgefahr ausgeht, hat die Stadt Delbrück alle Bauwerke – ob Wegekreuze, Bildstöcke oder auch Denkmäler – in einem Kataster erfasst. Durch Nutzung von Bildaufnahmen des öffentlichen Straßenraums erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Delbrücker Verwaltung einen uneingeschränkten Blick auf Flächen des öffentlichen Bereichs. Dabei handelt es sich um hochauflösende, georeferenzierte und dreidimensionale 360 Grad-Panoramabilder. Dadurch konnten Standorte genau festgestellt und in das Kataster übernommen werden.

Die Überprüfung der Wegekreuze auf öffentlicher Fläche soll in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Weiterhin sollen auch Überprüfungen von Bildstöcken und Denkmälern vorgenommen werden. Aber auch Privatleute werden mit dem Hinweis von der Stadt Delbrück angeschrieben, ihre Bauwerke auf Standfestigkeit zu überprüfen.