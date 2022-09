DUG mit neuem Sprecher

Der 60-jährige Kaufmann ist Geschäftsführer der Johannes Happe GmbH Co. KG aus Delbrück, einem in Ostwestfalen tätigen Baustoffhändler. Borgmeier übergibt nun das Amt an Happe, um sich mit aller Kraft weiter seinem Unternehmen, der H. Borgmeier GmbH Co. KG, widmen zu können.

Das Unternehmen befindet sich aktuell in der Erweiterung um eine Logistikhalle, indem ein Tiefkühllager, ein Frischelager mit integrierter Behälterfördertechnik und Shuttlesystem und ein Trockenlager entstehen. Doch bis zur voraussichtlichen Fertigstellung im Frühjahr 2024 steht Borgmeier noch eine intensive Zeit bevor.

„Es freut mich, dass Ulrich Happe sich sofort bereiterklärt hat, die Aufgabe des Sprechers der DUG zu übernehmen, nachdem ich diese Aufgabe gerne vier Jahr ausführen durfte“ so Borgmeier. Happe freut sich bereits jetzt auf den diesjährigen Unternehmertag, der am 14. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle Delbrück stattfinden soll. Der Unternehmertag sieht sich als inoffizielle Auftaktveranstaltung im Rahmen des Delbrücker Katharinenmarktes.

Domröse Festredner

Festredner an diesem Abend ist der General a.D. und ehemalige Nato-Befehlshaber Hans-Lothar Domröse. Er wird zu dem Thema „Sicherheit inmitten globaler Machtverschiebungen“ sprechen. Ausdrücklich lädt Happe alle wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich Interessierten ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Eine gesonderte schriftliche Anmeldung ist nicht erforderlich.