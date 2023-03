Ehemaliger Bundesbankdirektor warnt: „Wir werden viel ärmer“

An einem der Inflationstreiber der Zeit – nämlich an einer Delbrücker Tankstelle – machte Günther Robrecht dem Bauunternehmer Ulrich Helmut Happe den Vorschlag, zum Happe-Bauforum den ehemaligen Bundesbankdirektor Gerhard Ziebarth einzuladen. Sein Vortrag war interessant, aber beängstigend zugleich.

16. Bauforum der Firma Happe: Gerhard Ziebarth spricht in Delbrück über die Inflation

Gerhard Ziebarth in der Stadthalle Delbrück beim 16. Bauforum in Delbrück

Zunächst sendete der Geschäftsführer und Gastgeber Ulrich Helmut Happe selbst eine Botschaft an die Politik, die mit einigen Lokalpolitikern und dem CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer vertreten war: „Der private Wohnungsbau ist eine elementare Säule der Bauwirtschaft, die nicht gänzlich wegbrechen darf.“ Sein Appell: „Mit Erbpacht wird es für Familien wieder machbar, an ein Eigenheim zu kommen.“

Happe selbst gab sich optimistisch: „Wir kommen durch das Tal der Tränen durch. Der Frost geht weg und es kann wieder betoniert werden.“ Der Saal applaudierte. Zu den Gästen zählten viele Unternehmer und Partner des Happe Baustoffmarktes, Bankenvertreter und Politiker. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich betonte in ihrer Rede: „Es muss alles getan werden, damit die Menschen in unserer Stadt sich einen Hausbau leisten können.“

Ulrich Helmut Happe (von links), Geschäftsführer des gleichnamigen Bauzentrums, die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich, Prokurist Hans Georg Rodehutskors und der Referent des Abends, Gerhard Ziebarth. Foto: Axel Langer

Beim rund 90-minütigen Vortrag des ehemaligen Bundesbankdirektors Gerhard Ziebarth, ein geborener Delbrücker, der nun in Frankfurt wohnt, wurde es ruhiger im Saal: Einerseits weil Geldpolitik ein abstraktes Thema ist, andererseits weil der Referent spannende Einblicke in die Arbeit der Währungshüter gab. Ziebarth ging hart ins Gericht mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor allem mit der Bundesregierung.

Teuerung lässt verteilbaren Kuchen schrumpfen

Der Finanzexperte sprach von einer teilweise „importierten Teuerung“, da die Einkaufspreise stärker wachsen als die Absatzpreise. Gemeint sind vor allem hohe Energie- und Gaspreise, aber auch die Vorleistungsprodukte der Bauindustrie: Die Teuerungen für Flachglas (50 Prozent), Stabstahl (40 Prozent), Betonstahl (35 Prozent) und Metalle (25 Prozent) seien nur einige Beispiele. „Das ist ein enormer Kostendruck, der von der Baubranche zu tragen gewesen ist.“

Die höheren Beschaffungskosten für Importe, die erst verspätet auf die Absatzpreise aufgeschlagen werden, sorgen dafür, „dass der verteilbare Kuchen im Land schrumpft.“ Das Realeinkommen sinke. „Wir haben genauso viel produziert wie vorher, aber wir sind ärmer geworden.“ Die EZB habe lange eine exzessive Geldpolitik betrieben und Kredite günstig herausgegeben, was zu niedrigen Zinsen führte. Gründe habe es viele gegeben: Erst die Rettung verschuldeter EU-Staaten in Südeuropa, die Bankenkrise, dann die Corona-Krise und nun die Energiekrise. Das eigentliche Ziel der EZB, die Preisstabilität, sei dabei jedoch aus den Augen verloren worden.

Dies zeige sich gut in den Baupreisen, die im Bundesdurchschnitt zu 100 Prozent gestiegen sind. „Wer soll das eigentlich noch bezahlen?“, fragte Ziebarth. Viele Investoren hätten Geld in Sachwerte investiert, was zu einem stark überhitzten Immobilienmarkt führte. Die niedrigen Zinsen sorgten für günstige Baukredite. „Nun dreht sich das Spiel. Das ist das Ende der Party“, fasste der ehemalige Bundesbankdirektor zusammen und erklärte: „Wenn man jetzt stark die Zinsen anhebt, sind die Schulden nicht mehr zu ertragen.“ Dabei schlug der Referent auch die Brücke zu den Worten von Ulrich Helmut Happe zu Beginn, dass Familien sich kaum mehr Immobilien leisten könnten.

Entlastungspakete heizen Inflation weiter an

Auch die Bundesregierung tue wenig gegen die Inflation: Das 9-Euro-Ticket, bald das 49-Euro-Ticket, Gas- und Strompreisbremsen, Energiepauschalen für alle und höhere Löhne bringen aus seiner Sicht „das Schwungrat der Inflation erst richtig ans Laufen“, so Ziebarth: „Es wird nichts ausgebremst, sondern ein Teil der hohen Kosten wird umgelenkt von den privaten Haushalten auf den Staat.“ Der wiederum finanziere dies mit Staatsverschuldung. „Das ist nicht das Ende der Inflation, sondern der Anfang.“

In den Mietkosten zum Beispiel stecken die aktuellen Kostensteigerungen noch gar nicht drin. Dies könne noch drei Jahre dauern. An die Unternehmer im Saal gerichtet, sagte Ziebarth: „2023 wird ein schweres Jahr für die Bauwirtschaft. Aber 2024 ist Licht im Tunnel.“ Die Zahl der Haushalte steige weiter und die Menschen hätten eine hohe Präferenz für Wohneigentum. Zudem gebe es enormen Nachholbedarf beim sozialen Wohnungsbau.

Auf ein Vortragshonorar verzichtete Ziebarth und spendete stattdessen gemeinsam mit dem Baustoffmarkt Happe für die Sanierung einer Kreuzwegstation in Delbrück.