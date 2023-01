Ehrenamtliche der Caritas-Konferenz Delbrück sorgen für 20.770 warme Mahlzeiten

Die Vorsitzende der Caritas-Konferenz, Margret Melcher, zeichnete in ihrem Jahresbericht das umfangreiche Engagement der 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nach. So lieferten die Fahrerinnen und Fahrer von „Essen auf Rädern“ im vergangenen Jahr insgesamt 20.770 Essen an alte und behinderte Menschen in Delbrück aus.

Der Kleiderladen an der Langen Straße 46 musste wegen der Corona-Pandemie zu Anfang des Jahres 2021 insgesamt 15 Wochen geschlossen bleiben. Insgesamt 20 Mitarbeiterinnen sorgten danach dafür, dass gespendete Kleidung sortiert und gegen eine kleine Spende an alle Interessierten abgegeben werden konnte. Nur in abgespeckter Form konnten 2021 die Seniorennachmittage angeboten werden.

Mit großem Interesse verfolgt wurde der Vortrag von Brigitte Strunz, Leiterin des Fachbereiches Soziales der Stadt Delbrück, zur Flüchtlingssituation. Brigitte Strunz dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Caritas-Konferenz Delbrück, die unter anderem für die Finanzierung von Sprachkursen für Flüchtlinge – mit Beantragung von Zuschüssen beim Erzbistum Paderborn – gesorgt hatte.

Während der Jahreshauptversammlung wurden zwei treue Mitarbeiterinnen verabschiedet: Agnes Rehkämper begann vor 29 Jahren ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Sammel- und Besuchsdienst und Mechthild Kückmann vor 25 Jahren. Beide haben nicht nur jahrzehntelang die Menschen in ihren Bezirken aufgesucht und an den Haustüren für die tägliche Arbeit der Caritas-Konferenz gesammelt, sondern ihnen auch zu Geburtstagen und Ehejubiläen gratuliert.

Gleichzeitig konnten fünf neue Mitarbeiterinnen begrüßt werden: Luise Mohring und Ursula Thiel im Team des Kleiderladens, Rita Josephs im Team des Seniorennachmittags und Margret Jürgensmeier sowie Karin Loos als Fahrerinnen bei Essen auf Rädern.