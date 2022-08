Ein Abend über Adele

Konzertshow mit Songs der Ausnahmesängerin gastiert in der Stadthalle Delbrück

Delbrück

Die Oscar-, Golden Globe- und fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin Adele zählt mit 100 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Jahrtausends. Mehr als Grund genug, dieser Ausnahmekünstlerin eine Show zu widmen, die den Zuschauern für einen Augenblick die Illusion schenkt, Adele selbst hautnah erleben zu können. Am Samstag, 24. September, gastiert die Konzertshow “Edelle – A Night About Adele“ auch in der Stadthalle Delbrück. Beginn ist um 20 Uhr.