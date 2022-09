Ein Abend über Adele in der Stadthalle Delbrück

Konzertshow am 24. September – mit Ticketverlosung

Delbrück

Die Oscar-, Golden-Globe- und fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin Adele zählt mit 100 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Sängerinnen des aktuellen Jahrtausends. Die Konzertshow „Edelle – A Night About Adele“ am Samstag, 24. September, 20 Uhr in der Stadthalle Delbrück imitiert Adele nicht, sondern erzählt ihre Geschichte.