„Schön, dass so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind“, konnte der Vorsitzende des Musikvereins Bentfeld, Uli Gockel, rund 330 Konzertbesucher in der Sporthalle begrüßen. Die Bentfelder Musiker boten ihnen ein „Best of“ der letzten Konzerte.

Unter den Konzertbesuchern weilten auch der Vorsitzende des Kreismusikbundes, Uwe Zimmermeier, der Vorsitzende des Stadtmusikerverbandes, Helmut Reimann, sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich.

Mit einer Premiere eröffnete das Jugendorchester, bestehend aus Musikern aus Bentfeld, Sande und Scharmede, das Konzert. Denn erstmals hatte Jonas Wolf die jungen Musiker auf das Konzert vorbereitet und leitete das 16-köpfige Jugendorchester auch.

Welthits und bekannte Filmmusik

Der Holiday-Marsch stand dabei genauso auf dem Programm wie Welthits aus dem Film Indiana Jones oder der Wellermann. Die jungen Musiker und ihr neuer Leiter wurden mit viel Beifall von der Bühne verabschiedet. Anschließend übernahm das große Orchester unter der Leitung von Rainer Temborius das musikalische Zepter. Rainer Temborius hatte für das Konzert gemeinsam mit den Musikern einen bunten Strauß beliebter Melodien ausgewählt. So tauchten bekannte Filmmusiken von John Williams genauso im Programm auf wie ein Udo-Jürgens-Medley. Nach der Pause setzten die Musiker das Programm beispielsweise mit einem Rock-Opening oder den musikalischen Highlights aus dem Film „Frozen“ fort.

„Musik verbindet Menschen jeden Alters und über die Ortsgrenzen hinweg“, lobte Anita Papenheinrich das Engagement der Musiker. Die stellvertretende Bürgermeisterin äußerte sich auch dazu, dass die Sporthalle Bentfeld zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden müsse. „Wir bemühen uns, die Hallen nicht zu belegen. Nach Sudhagen und Schöning ist auch die kleine Halle in Ostenland für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet worden. Aber noch musste die Halle nicht belegt werden. Aktuell muss die Bentfelder Sporthalle noch nicht hergerichtet werden, aber die Situation kann sich kurzfristig ändern“, appellierte Anita Papenheinrich an die Menschen im Delbrücker Land, die Situation mitzutragen und den Menschen zu helfen.

Goldene Ehrennadeln verliehen

Gleich drei Ehrennadeln in Gold konnte der Vorsitzende des Stadtmusikerverbandes, Helmut Reimann, an drei Gründungsmitglieder des 2001 gegründeten Musikvereins überreichen. „Alle drei haben wichtige Aufbauarbeit geleistet“, so Helmut Reimann. Reinhard Nolte war Gründungsvorsitzender und ist bis heute Geschäftsführer. Viele gute Ideen haben seine Arbeit ausgezeichnet, wie beispielsweise die Einweihung des Fahrradwegs oder das Heimatfest. Detlef Becker ist seit der Gründung für die Finanzen zuständig. Außerdem gilt er als Festwirt des Musikvereins und kümmert sich bei den Veranstaltungen um das leibliche Wohl. Dritter im Bunde ist Uli Gockel, der bei Vereinsgründung das Amt des zweiten Vorsitzenden übernahm und seit 2005 erster Vorsitzender ist. 13 Jahre hat er zusätzlich das Amt des Notenwartes ausgeübt.

Das Konzert nutzte der Vorsitzende des Kreismusikerbundes, Uwe Zimmermeier, zu Ehrungen. Reinhard Nolte, Rainer Temborius, Thomas Gockel, Detlef Becker und Uli Gockel wurden für ihre langjährige Treue und ihr großes Engagement mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Auch der Vorsitzende des Stadtmusikerverbandes, Helmut Reimann, ehrte die Musiker. Foto: Heinz Heisener

Zwei Ehrungen konnte der Vorsitzende des Kreismusikerbundes, Uwe Zimmermeier, aussprechen. Mit der Ehrennadel in Gold zeichnete er Thomas Gockel aus, der seit 40 Jahren als Schlagzeuger in verschiedensten Formationen aktiv ist. Dazu kommen viele Jahre Vorstandsarbeit von 1999 bis 2013 als Geschäftsführer des Musikvereins Jugendlust Scharmede. Seit 2001 ist er auch in Bentfeld aktiv und hat so manchen jungen Musiker am Schlagzeug ausgebildet.

Die Ehrennadel in Silber erhielt Dirigent Rainer Temborius. Neben verschiedenen Funktionen beim Musikverein Jugendlust Scharmede spielt Rainer Temborius seit 2003 beim Musikverein Bentfeld und dirigiert diesen seit 2004. Von 2013 bis 2021 hat er das gemeinsame Jugendorchester der Musikvereine Benfeld, Sande und Scharmede geleitet und führt mit viel Engagement das Dirigat aus.