Im dritten Anlauf sollte es nun endlich klappen: Nach zwei der Corona-Pandemie zugeschriebenen Verschiebungen konnte Hennes Bender nun in der Stadthalle Delbrück sein Programm „Ich habe nur zwei Hände!“ präsentieren. Allerdings glaubten wohl viel Fans nicht mehr an einen Auftritt: Lediglich 75 Besucher liehen dem „kleinen Mann“ mit den zwei Händen ihr Gehör.

Hat nach eigenem Bekunden „nur zwei Hände“: Hennes Bender beim Auftritt in der Stadthalle Delbrück.

„Ich bin geschrumpft. Mein Arzt hat gestellt, dass ich nicht mehr 1,63 Meter groß bin, sondern nur noch 1,62 Meter. Die Bandscheiben machen das. Sie kennen doch dieses Spiel mit den Holzklötzen, Jenga, da werden die Holzklötze einfach rausgezogen, so lange bis sie zusammenkrachen“, verglich Hennes Bender. Dabei hatte er noch einen Seitenhieb auf seine Eltern: „Ja, ich bin Hennes Bender, aber ich heiße nicht so!“, um dann zu erklären: „Ich heiße Hans-Günther, so wie mein Vater. Ja, klar es geht immer schlimmer – aber nicht viel. Ich bin völlig traumatisiert von dem Namen Hans-Günther. Bei den Souvenirs im Urlaub... Haben Sie da schon mal den Namenszug Hans-Günther gesehen?“

Würde er wiedergeboren, dann gerne als Fruchtfliege: „Stellt Euch vor, der One-Night-Stand ist gleichzeitig die große Liebe. Du bleibst nicht zum Frühstück und wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit suchst, gehst du einfach ins Insektenhotel.“

Bender (53) quasselt nach wie vor in einem hohen Tempo, immer drauflos, quirlig-fröhlich – ein Freund vieler Worte. Es geht mal wieder um die großen Fragen des Lebens: Lästern Alexa und Siri hinter dem Rücken des Besitzers? Und wozu soll es Vorratsdatenspeicherung geben, wenn man ein Langzeitgedächtnis hat? Und vor allem: Sollte eigentlich nicht alles leichter werden? Es gibt, so Bender, viele Momente, in denen man feststellt: „Ich hab‘ nur zwei Hände – und die sind noch gebunden.“