Delbrück

Verbales Schulterklopfen mag er ebenso wenig wie jedwedes Tamtam um seine Person. Doch da muss Reinhold Hartmann an dieser Stelle anlässlich seines 80. Geburtstages am Sonntag, 30. Januar, jetzt einfach mal durch. Ob als Marktbürgermeister des Katharinenmarktes, ob als Karnevalist oder in vielen anderen Funktionen – stets hat Hartmann Außergewöhnliches geleistet, was sicherlich all jene gern bestätigen, die über einen langen Zeitraum seine Wegbegleiter sind.

Von Jürgen Spies