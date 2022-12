Einbrecher in Delbrück unterwegs

Am Freitag, 16. Dezember, ist es in Delbrück zu zwei Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter in beiden Fällen über die Terrassentür Zugang zum Haus.

In beiden Fällen kommen die Täter durch die Terrassentür ins Haus

Um 15 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kapellenweg gemeldet. In Abwesenheit der Bewohner durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Der zweite Einbruch ereignete sich im Delbrücker Ortsteil Lippling und wurde um 17.45 Uhr gemeldet. Auch in das Einfamilienhaus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße drangen die Täter in Abwesenheit der Bewohner ein, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Hier durchsuchten sie ebenfalls mehrere Räume und klauten Bargeld.

In beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 Hinweise entgegen.