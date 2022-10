Eine große Portion Kultur in Delbrück und Hövelhof

Wer nach der langen Corona-Zwangspause kulturell ausgehungert ist, der kommt in den nächsten Tagen und Wochen bei einigen Veranstaltungsleckerbissen in Delbrück und Hövelhof auf seine Kosten. Das Spektrum reicht von Kabarett und Comedy bis hin zu hochklassigen Chorkonzerten und Musicals.

Die Coverband The Beatbox spielen in der Stadthalle Delbrück die größten Hits der Beatles.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 27. Oktober, die Revival-Band Forever Queen. In der Stadthalle Delbrück gibt es von 20 Uhr an ein Wiederhören mit den Hits der legendären Rockband Queen um ihren charismatischen Sänger Freddie Mercury.

Unter dem Motto „The Show must gon on“ setzen die vier italienischen Künstler ihre seit Jahren europaweit erfolgreiche Show mit ihrer Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury fort und rocken mit unvergesslichen Kulttiteln wie „Radio Gaga“, I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You. Ticktes gibt es im Vorverkauf unter anderem online bei dieser Zeitung unter www.westfalen-blatt.de/Tickets/shop und in der Stadthalle Delbrück zum Preis von 39,90 bis 57,90. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren erhalten 10 Euro Ermäßigung. Gruppen ab zehn Personen fünf Euro je Ticket.

Ein Wiederhören und Wiedersehen nah am Original der Rockband Queen gibt es am 27. Oktober in der Stadthalle Delbrück.

Kultiges Lehrer-Kabarett

Tags darauf, am Freitag, 28. Oktober, steht um 20 Uhr mit der Gruppe „Die daktiker“ das wojl bekannteste Lehrerkabarett auf der Bühne der Stadthalle. Sie berichten, was das Kollegium des Städtischen Adolphinums nicht schon alles mitgemacht hat: Da gab es das Schulprogramm, fächerübergreifenden Unterricht, individuelle Förderung, G8 wurde ein-, dann wieder ausgeführt, und dann die Krönung: Pandemie, Homeschooling und Distanzlernen! Nichtsdestotrotz ist das Kollegium immer noch hochgradig motiviert, zum einen, um den lieben Kleinen analog und digital den Weg ins Leben zu weisen, zum anderen, um Karriere und Pensionsansprüche zu optimieren oder ganz einfach die Probezeit als neue kommissarische Schulleiterin unbeschadet zu überstehen.

Die daktiker gelten als das bekannteste Lehrer-Kabarett in der Republik.

Die daktiker wissen, wovon sie reden. Seit einer gefühlten Ewigkeit erfreuen sie ihr– zumeist pädagogisch interessiertes – Publikum mit ihrer kabarettistischen Sicht auf das unerschöpfliche Thema „Schule“ – teils brüllend-komisch, teils bitterböse. Tickets kosten 17,50 Euro im Vorverkauf und 19,70 Euro an cder Abendkasse. Erhältlich sind diese im Internet unter www.stadthalle-delbrueck.de und bei allen Vorverkaufsstellen.

Musical-Fieber in Steinhorst

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei: Nach zwei vergeblichen Anläufen – Corona lässt grüßen – soll es nun mit der Veranstaltung „Musical-Fieber“ in Steinhorst endlich klappen. Das Team um Steffi Koeltsch steht für den Auftritt am Freitag, 4. November, in den Startlöchern und freut sich, dass die Show jetzt doch endlich auf die Bühne kann. Das ursprünglich als Open Air geplante Konzert findet im Saal des Steinhorster Kruges statt. Geboten werden rund zwei Stunden Unterhaltung mit den schönsten Musicalmelodien, Songs aus den Bereichen Rock und Pop sowie Filmmusik und Swing.

Bekannte Musical-Hits gibt es in Steinhorst - darunter aus Mary Poppins.

Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Titel aus den Musicals „Annie get your gun“, „Mary Poppins“, „Wicked“, „Mozart“, „3 Musketiere“, „Der König der Löwen“ sowie auf Songs von den Weather Girls, Lady Gaga, Tom Jones, Johannes Oerding und Survivor freuen. Für das leibliche Wohl sorgt Jochen Kerkströer. Der Saal ist für die Gäste bereits ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 27 Euro. Getränke und Speisen sind im Eintrittspreis nicht enthalten. Tickets sind erhältlich unter [email protected], Tel. 05241 / 460508 oder direkt im Steinhorster Krug (Tel. 05294 / 538). Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Legendäre Pilzköpfe

Die legändere britische Band Beatles feiert ein Revival in der Stadthalle Delbrück. Der Musik zu einem Comeback verhilft die Formation The Beatbox. Die Faszination für die Fab Four, deren letzter gemeinsamer Live-Auftritt gute 50 Jahre zurück liegt, ist ungebrochen. Damals versetzten sie ganze Stadien in Ausnahmezustand, und noch heute begeistern Lieder wie „Yesterday“, „Let it be“, „Hey Jude“, „She Loves you“, „Help!“, „Hello, Goodbye“ und viele, viele mehr unzählige Fans von Jung bis Alt. Die Songs erklingen im authentischen Beatles-Sound, erzeugt durch die gleiche Instrumentierung, mit denen die vier Pilzköpfe schon in ihren Konzerten begeisterten Los geht es am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Delbrück. Tickets kosten im Vorverkauf je nach Sitzplatz zwischen 39,90 Euro und 54,90 Euro.

Beeindruckende Stimmen

Der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff gastiert mit einem Kirchenkonzert am Samstag, 17. Dezember, in Hövelhof. Schauplatz ist von 20 Uhr an die St.-Nikolaus-Kapelle des Salvator Kollegs. Der Original Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff war wohl der berühmteste Chor weltweit, und das über fast sechs Jahrzehnte von 1921 bis 1979.

Der Don-Kosaken-Chor gastiert im Salvator Kolleg.

Nach einer zwölfjährigen Pause ist der Chor nun wieder unter der Leitung von Wanja Hlibka, dem ehemals jüngsten Solisten Serge Jaroffs, mit unverminderter Popularität in den großen Konzerthallen und Kathedralen in Europa und seit 2007 auch im fernen Osten zu hören. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro zuzüglich Gebühr und sind erhältlich beim Salvator Kolleg, bei Ingos Naturkost in Hövelhof und im Paderborner Ticket Center am Marienplatz 2a. Restkarten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro.