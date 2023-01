Eintracht Delbrück sucht zum Jubiläum des Kinderzuges schlummernde Fotoschätze

Als der Delbrücker Karnevalverein „Eintracht von 1832“ im Jahr 1972 den ersten Kinderumzug auf die Beine stellte und direkt bei der Premiere laut damaliger Polizeischätzung gut 15.000 Zuschauer am Wegesrand Spalier standen, ahnte wohl noch niemand, wie toll sich der Umzug des närrischen Nachwuchses auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mal entwickeln würde. „Kinderzug - die beste Idee, die wir jemals hatten!“, wissen die Eintrachtler rückblickend.

Der Kinderumzug in Delbrück ist in der Region in punkto Qualität und Quantität einmalig. Der Karnevalverein ruft jetzt dazu auf, ihm Fotos von Kinderzügen vergangener Jahre und Jahrzehnte in digitaler Form zu schicken. Als Dankeschön dafür winken Einkaufsgutscheine.

Eigentlich hätte im vergangenen Jahr der große Jubiläums-Kinderzug mit mehr als 2400 Teilnehmern stattfinden sollen. Die coronabedingten Auflagen verhinderten dies. Nun soll am Sonntag, 19. Februar, endlich das 50-jährige Bestehen mit einem wie immer kunterbunten und großen Kinderzug durch die Narrenhochburg Delbrück stattfinden.

Einen Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Kinderzug, verbunden mit einem Blick in Fotoarchive und einer textlichen Retrospektive ins Jahr 1972 und die Folgejahrzehnte, hatte diese Zeitung in einem großen Bericht schon am 24. Februar 2022 veröffentlicht.

Nun ruft der KV Eintracht Delbrück seine Mitglieder und alle anderen, die den Delbrücker Karneval ebenfalls lieben, dazu auf, mal selbst in Alben mit alten Fotos von Kinderzügen der Vergangenheit zu stöbern, ein paar schöne Bilder rauszusuchen und diese Fotos dem Karnevalverein zuzuschicken - per Mail oder direkt durch Upload (Hochladen) auf die Homepage des 191 Jahre alten Vereins.

Große Fotogalerie mit Kinderzugfotos geplant

Elferratsmitglied Wigbert Jakobi erläutert: „Wir möchten auf der Internetseite des KV Eintracht - www.karneval-in-delbrueck.de - eine große Fotogalerie mit Kinderzugfotos zusammenstellen und möchten dazu alle Freunde des Delbrücker Karnevals mit ins Boot holen. Die gesammelten Fotos werden dann in einem Extraordner auf der Website abrufbar sein.“

Besonderer Anreiz: Wer mitmacht und dem KV Eintracht Fotos von Kinderzügen in digitaler Form mailt oder direkt hochlädt, nimmt automatisch und als Dankeschön an einer Verlosung teil. Alle Einsender haben die Chance, Einkaufsgutscheine der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) in Höhe von 250 Euro, 125 Euro sowie 75 Euro und zuzüglich jeweils einen Merchandising/Fan-Artikel des Karnevalvereins zu gewinnen.

Wer Kinderzugfotos noch als Papierabzüge oder Dias besitzt und Bilder davon schicken möchte, muss diese Fotos durch Scannen oder Abfotografieren digitalisieren. Mail danach an: [email protected]. Alternativ ist auch das direkte Hochladen über das Formular auf der Landingpage www.karneval-in-delbrueck.de/50JahreKinderumzug auf der Website des Karnevalvereins möglich.

Wichtig in jedem Fall sind die Angabe des Namens, der Anschrift und der Mailadresse - auch, um möglichen Gewinnern die Dankeschönpreise zukommen lassen zu können. Die Verlosung finden im Anschluss an den Kinderzug 2023 in der Stadthalle statt.