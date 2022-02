Eintracht ehrt und dankt den Jubilaren in Delbrück

Der Karnevalverein Delbrück wird am Rosenmontag mit einer kleineren Abordnung die Jubilare der Session besuchen und sie mit Ehrenurkunden auszeichnen – als Dank und Anerkennung für die Regentschaftszeit, die schon Jahrzehnte zurückliegt. Coronabedingt fällt die Ehrung der Jubilare eher intern aus.

Karnevalverein besucht am Rosenmontag Kranzkönigspaare und Prinzen vergangener Jahrzehnte

„Ach wär ich nur ein einzigmal ein schmucker Prinz im Karneval...“ – das konnte im Jahr 1972 Hermann Sprock als Prinz Karneval für sich in Anspruch nehmen.

1972 war Hermann Sprock Prinz Karneval; Meinolf Westermeier und Lieselotte Thielemeyer bildeten das Kranzkönigspaar. 1982 war Georg Voss als Prinz Karneval ranghöchster Repräsentant der Eintracht; Meinolf Päsch und Antje Schilling grüßten vor 40 Jahren als Kranzkönigspaar.

Vor 70 Jahren errang Heinz von der Heide (†) die Kranzkönigswürde. Die damalige Kranzkönigin Anneliese Werner kann sich heute noch gut an den Rosenmontag des Jahres 1952 erinnern!

Vor 25 Jahren war Heinz Röper (†), bekannt und beliebt als Lehrer und DSCer, Prinz Karneval „von Delbrück am Kanal“, wie es so schön heißt. Und am Rosenmontag 1997 wurden Christian und Martina Greitens als Kranzkönigspaar des Jahres 1997 proklamiert.