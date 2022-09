Elektrorad-Fahrer in Delbrück lebensgefährlich verletzt

Delbrück

Ein 51-jähriger Mann, der mit einem sogenannten S-Pedelec unterwegs war, hat bei einer Kollision mit einem Auto am Dienstag in Delbrück schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwochvormittag weiter berichtet, hatte ein Autofahrer (60) die Vorfahrt des Radfahrers missachtet.