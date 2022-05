Endlich pulsiert wieder das Leben in Delbrück

Delbrück

„In Delbrück brauchst du nur ‘ne Kiste Bier auf‘n Kreisverkehr stellen – und schon geht da die Party ab!“ Okay, ein bisschen übertreibt der Volksmund an dieser Stelle. Aber im Prinzip stimmt es ja. Wenn in Delbrück Feste gefeiert werden, kommen Zehntausende aus der ganzen Region gern, weil sie wissen: Hier stimmen Angebot, Qualität und Quantität – so wie am Wochenende beim zweitägigen Stadt- und Spargelfest mit großem und abwechslungsreichen Rahmenprogramm samt verkaufsoffenem Sonntag. Mit dieser verlockenden Mischung hat das Fest ein Alleinstellungsmerkmal.

Von Jürgen Spies