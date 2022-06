Engagement im Delbrücker Land mit Ehrennadel belohnt

34 Jahre engagierte sich Stefan Büser für die Genossenschaft. 1987 wurde er in den Aufsichtsrat der ehemaligen Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft in Ostenland gewählt. Nach der Fusion mit der Central Molkerei Delbrück 1988 wurde in seinem Amt als Aufsichtsrat bestätigt. Nachdem er im Frühjahr 2003 zum Vorstand gewählt wurde, begleitete er den Zusammenschluss der Absatzgenossenschaft Hövelhof mit der Central Molkerei Delbrück zu Raiffeisen Centrale Delbrücker Land. 2019 wurde Stefan Büser zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

