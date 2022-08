Erneut mehrere Wildunfälle im Kreis Paderborn

Die Polizei hat am Mittwoch sieben Wildunfälle im Kreis Paderborn aufgenommen. Ein Autofahrer erlitt bei einem Unfall in Delbrück Verletzungen. Sechs Rehe und ein Waschbär verendeten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zwischen 5.30 und 6.40 Uhr kollidierten den weiteren Angaben zufolge Autofahrer bei Borchen-Alfen, Altenbeken und Büren-Brenken mit Rehen. Um 11.20 Uhr kam es auf der L817 bei Lichtenau-Husen zum Wildunfall mit einem Reh. Auf der Hegensdorfer Straße in Büren lief ein Waschbär gegen 22.05 Uhr vor ein Auto und um 23.25 Uhr war auf der Rietberger Straße in Delbrück-Hagen ein Reh an einem Unfall beteiligt.

Fünf Minuten später war ein Mercedes-Fahrer (63) in Delbrück-Westenholz auf der Mühlenheider Straße von Mettinghausen in Richtung Westenholz unterwegs. Ein Reh sprang von links aus einem Maisfeld auf die Fahrbahn. „Der Autofahrer bremste und versuchte vergeblich, dem Tier auszuweichen. Er verlor die Kontrolle über das Auto und prallte frontal gegen einen Baum am rechten Straßenrand“, so die Polizei weiter. Der Mercedes kam mit wirtschaftlichem Totalschaden quer zur Straße zum Stillstand. Das Reh blieb tot im Graben liegen.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte aus und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Im August haben sich im Kreis Paderborn bereits 43 Wildunfälle ereignet. Die Polizei mahnt erneut zur Vorsicht: „Achten Sie auf die Gefahrzeichen ‚Wildwechsel‘, die besonders belastete Strecken kennzeichnen. Aber auch auf anderen Straßen kann es zu plötzlichen Begegnungen mit Wildtieren kommen. Wo ein Tier über die Straße wechselt, ist mit weiteren zu rechnen. Bremsbereit sein – Bremsen, falls es zum Wildwechsel kommt – aber nicht ausweichen! Der Aufprall auf ein Hindernis oder einen Baum am Straßenrand hat meistens schlimmere Folgen. Nach einem Unfall muss die Unfallstelle abgesichert werden, damit es nicht zu Folgeunfällen kommt. Die Polizei nimmt den Unfall auf und verständigt den zuständigen Jagdausübungsberechtigten, der das getötete Tier abholt oder verletzte Tier versorgt.“