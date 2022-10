Erneuter Einbruch auf Rathaus-Baustelle in Delbrück

Delbrück

Ein Zeuge hat der Polizei am vergangenen Samstag gegen 21.50 Uhr drei Jugendliche gemeldet, die sich auf der Baustelle des neuen Rathauses in verdächtiger Weise aufhielten. Bei Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass in zwei Bau-Container, die auf dem Baustellengelände stehen, eingebrochen wurde.