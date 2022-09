Erntekrone rollt wieder durch Westenholz – erster Festzug nach vierjähriger Pause

Delbrück-Westenholz

Die Vorfreude in Westenholz ist riesig: Nach vier Jahren kann in diesem Jahr endlich wieder der Erntedankzug starten. Was 1948 von der Landjugend begründet wurde, hat sich inzwischen zu einem Publikumsmagnet weit über Westenholz und das Delbrücker Land hinaus entwickelt.

Von Axel Langer