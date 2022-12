Erster Weihnachtsmarkt in Delbrück-Anreppen öffnet am dritten Advent

Eigentlich war die Premiere des Anreppener Weihnachtsmarktes schon für das vergangene Jahr geplant, doch Corona machte dem Heimatvereins-Organisationsteam um Carola Schäfers einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen wurde die lebensgroße Krippe auf dem Kirchplatz nochmals aufgestockt und die Maria- und Josef-Figur machten sich auf eine Rundreise durch Anreppen und standen immer wieder an anderen Orten im Dorf.

Auch Maria und Josef legen Zwischenstopp an der lebensgroßen Krippe ein

Viele Vereine und Institutionen unterstützen den Heimatverein bei der Premiere des Anreppener Weihnachtsmarktes an der lebensgroßen Krippe. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Besucher am kommenden Sonntag. Zu dem Team gehören, neben vielen anderen (von links): Sandra Schoppmeier und Töchterchen Leni, Kathrin Schmitz-Tewes, Nicole Schulte, Carola Schäfers und Heinz Relard.

„Die beiden Figuren sind auch dieses Jahr wieder im Dorf unterwegs, machen aber am dritten Advent Station auf unserem ersten Weihnachtsmarkt Station“, so Carola Schäfers, bei der die organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Die gesamte Anreppener Vereinswelt plant seit Wochen den Weihnachtsmarkt am Sonntag, 11. Dezember, mit vielen Highlights – wie der lebensgroßen Krippe, schöner Weihnachtsdeko, besinnlicher Musik durch den Tambourcorps und vorweihnachtlichem Gesang und vielem mehr.

Auch der Nikolaus stattet dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab, natürlich mit einer kleinen Überraschung für die Kinder. Los geht es um 11 Uhr, nachdem der Kleinkindergottesdienst in der Kirche beendet ist, mit einem Segensspruch durch Pfarrer Martin Göke. Zum Ausklang bereichert die Bentfelder Chorgemeinschaft die Veranstaltung mit einer Darbietung um 17 Uhr in der Kirche.

Dazwischen wird einiges Kulinarische geboten: vom klassischen Glühwein über Kakao, Kaffee, Waffeln, Fischspezialitäten, Gegrilltem bis hin zu Köstlichkeiten aus dem Dutch Oven, Kaltgetränken und auch Stockbrot am Lagerfeuer.

Geplant ist außerdem den neuen Dorfkalender 2023 bis zum dritten Advent fertig zu bekommen und diesen auf der Weihnachtsmarktpremiere auf dem Kirchplatz zu präsentieren. Erst am Heiligen Abend wird die lebensgroße Krippe vervollständigt, wenn auch das Jesuskind in die Krippe gelegt wird.