Erstes Holzpferde- und Movieturnier in Ostenland

Für den Voltigier-Sport ist der sogenannte Movie als Trainingsgerät nicht mehr wegzudenken. Der Holzsimulator erzeugt gleichmäßige Reitbewegungen und dient nicht nur für das Training ohne Pferd, sondern wird inzwischen auch für Turniere eingesetzt. So auch an diesem Wochenende: Die Voltigierabteilung des SC Ostenland lädt zum ersten Holzpferde- und Movieturnier ins Sport- und Kulturzentrum ein.

Das Turnier bietet eine Gelegenheit, den Trainingsstand für die anstehende Saison zu prüfen. Auf dem Programm stehen Prüfungen für Turnier- und Nachwuchsvoltigierer.

Das Turnier beginnt am Samstag, 11. März, um 8 Uhr mit dem Holzpferde-Einzel, Doppel und Trio. Ab 9.20 Uhr schließen sich im Movie die Klassen E, A, L und Junior-Teams an. Ab 13.15 Uhr sind die Holzpferde-Gruppen gefragt, und ab 15 Uhr sind die Movie-Nachwuchsgruppen in den Einzel-Klassen S, M und L sowie im Doppel gefordert.

Das Holzpferde- und Movieturner findet im Ostenländer Sport- und Kulturzentrum statt. Der Eintritt ist frei.