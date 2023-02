Ab Rosenmontag sind die einzelnen Ausgaben auf der Homepage des KV Eintracht unter www.karneval-in-delbrueck.de ganz einfach abrufbar. Was man schon jetzt sagen kann: Es wird eine Fundgrube für jeden Jecken in Delbrück sein, insbesondere für die älteren Semester, die sich gewiss noch an so manche einst in der Fastnachtszeitung verewigte Begebenheit erinnern werden. „Aber auch die jüngere Generation wird gerne darin blättern, garantiert“, ist Eintracht-Vorsitzender Peter Josephs, der selbst jahrzehntelang jeweils am Rosenmontag die druckfrischen Ausgaben verkauft hat, überzeugt.

