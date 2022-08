Feuerwehr Delbrück präsentiert fünf neue Fahrzeuge 

Gleich fünf neue Fahrzeuge nehmen in Delbrück nun offiziell ihren Dienst auf. Neben einem Wechsellader und einem Kleineinsatzfahrzeug sind dies ein Einsatzleitwagen, ein Mannschaftstransporter sowie ein Teleskoplader. Ebenso stolz kann die Stadt aber auf ihre Jugendfeuerwehr sein.

Insgesamt investiert die Stadt Delbrück 700.000 Euro in die neuen, mobilen Feuerwehrkameraden. „Wir sind froh, die neuen Fahrzeuge in Dienst stellen zu können und so noch effizienter für den Schutz der Bevölkerung bereitzustehen“, unterstrich Delbrücks Löschzugführer Ralf Wunderlich. Die Anschaffung neuer Fahrzeuge sei kein Selbstzweck der Feuerwehr, sondern diene dem Schutz der Menschen.

„So kann die Feuerwehr den Herausforderungen menschlicher Not besser begegnen. Mit moderner Technik und dem Können der Feuerwehrleute kann vielfältige Hilfe gebracht werden“, betonte Pastor Guido Potthoff, bevor er die Fahrzeuge und die damit in den Einsatz eilenden Feuerwehrleute segnete.

„In Delbrück weiß man, was wir an der Feuerwehr haben. Ihr genießt nicht umsonst großes Ansehen. Die Aufgaben ändern sich im Laufe der Zeit und daran müssen Fahrzeuge, Ausstattung und auch Feuerwehrgerätehäuser immer wieder angepasst werden“, betonte Bürgermeister Werner Peitz. Er versprach die bestmögliche Unterstützung von Rat und Verwaltung bei der Ausstattung der Feuerwehr mit Blick auf die Planung zweier neuer Gerätehäuser in Ostenland und Delbrück.

„ So viele Neuanschaffungen hat es in der Geschichte Delbrücks noch nicht gegeben. “ Johannes Grothoff, Leiter der Feuerwehr Delbrück

Peitz dankte aber auch den Familien und Arbeitgebern der Feuerwehrleute. Die Fahrzeuge seinen ein wichtiger Mosaikstein des städtischen Sicherheitskonzeptes. „Was für ein Tag für den Löschzug und für Delbrück. So viele Neuanschaffungen hat es in der Geschichte Delbrücks noch nicht gegeben“, dankte der Leiter der Feuerwehr, Johannes Grothoff, für die konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung.

Stellten im Rahmen eines Tages der offenen Tür beim Löschzug Delbrück gleich fünf neue Feuerfahrzeuge in Dienst: (vorne v.l.): Die Führung des Löschzuges Delbrück mit Josef Klocke, Mike Gausemeier, Frederic Mühlbrandt und Ralf Wunderlich sowie Pastor Guido Potthoff, Bürgermeister Werner Peitz und die Wehrführung mit Johannes Grothoff, Ralf Fischer, Johannes Appelbaum und Heinz Noje. Hinten an der Standarte (v.l.): Matthis Fischer, Norbert Volkhausen und Dominik Brink. Foto: Axel Langer

Der Feuerwehrchef lobte auch die Feuerwehrleute, die sich um die Fahrzeugkonzepte und die Ausschreibung kümmerten. „Eine Agentur würde dafür rund zehn Prozent der Anschaffungskosten haben wollen“, so Grothoff. Gleichzeitig zollte der Feuerwehr-Chef den Aktiven des Löschzuges Delbrück für den Tag der offenen Tür seinen Respekt: „Toll, was ihr hier alles aufgebaut habt.“

410 PS-starkes Fahrzeug mit Zehn-Tonnen-Seilwinde

Der Wechsellader dient als Trägerfahrzeug speziell für den Abrollcontainer Technische Hilfe, kann aber auch alle anderen Abrollcontainer transportieren. Der 410 PS starke Scania ist mit einer Seilwinde ausgestattet, die bis zu zehn Tonnen ziehen kann. Das 180 PS starke Kleineinsatzfahrzeug (KEF) auf Iveco-Basis kommt bei jeglicher Art von Kleineinsätzen wie Ölspuren, Ausleuchtung der Einsatzstelle, beim Einsammeln verdreckter oder kontaminierter Einsatzkleidung sowie bei der Beseitigung von umgestürzten Bäumen zum Einsatz.

Außerdem rückt das KEF bei sogenannten First Responder-Einsätzen aus. Der Einsatzleitwagen auf Mercedes-Basis verfügt über einen Computer- sowie einen Funkerplatz und führt den Zug im Einsatzfall. Der Motor liefert 163 PS. Der Mannschaftstransporter bringt weitere Feuerwehrkräfte zur Einsatzstelle, kommt aber auch bei allen Formen von Fahrdiensten zum Einsatz.

Fünftes neues Fahrzeug ist ein Teleskopwechsellader, der Weidemann T5522. Dieser verfügt über eine maximale Hubhöhe von 5,50 Metern. Als Anbaugeräte stehen für das 49 PS starke Arbeitsgerät eine Palettengabel, ein Kehrbesen, eine Leichtgutschaufel, eine Greifschaufel und eine Greifforke zur Verfügung.

Die neuen Fahrzeuge wie auch den gesamten Fuhrpark des Löschzuges Delbrück und einige weitere Gefährte konnten Besucher beim Tag der offenen Tür in Augenschein nehmen. Das Deutsche Rote Kreuz beteiligte sich ebenfalls mit einer Fahrzeugausstellung an der Blaulichtmeile. Am Nachmittag wurden etliche hundert Besucher Zeuge einer Schauübung der Jugendfeuerwehr, die dem Brand einer Holzhütte innerhalb weniger Minuten erfolgreich zu Leibe rückten.