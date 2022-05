Feuerwehren im Kreis Paderborn: 398 Fluthelfer in Delbrück ausgezeichnet

Die Flutkatastrophe in der Eifel wie auch der Tornado, der Teile von Paderborn verwüstete, und der damit verbundene Katastrophenschutz standen im Fokus der Versammlung der Mitglieder des Verbandes der Feuerwehren.

Reichlich Zahlen konnte der Geschäftsführer Hubert Halsband präsentieren: Die Feuerwehren im Kreisgebiet wurden im abgelaufenen Jahr zu 2200 technischen Hilfeleistungen, zu 500 Bränden, aber auch zu 500 Fehlalarmen gerufen.

Zahl der Feuerwehrleute nimmt zu

Erfreulich sei die wachsende Zahl der Feuerwehrleute, die von 2756 auf 2930 angestiegen sei. „Wir müssen uns im Privatleben, aber auch im Katastrophenschutz mehr auf extreme Lagen vorbereiten. Der Klimawandel ist da und wir wissen nicht, was als Nächstes mit voller Wucht auf uns zukommt“, gab der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Elmar Keuter, den Delegierten mit auf den Weg und dankte gleichzeitig für den Einsatz beim Wirbelsturm in Paderborn und lobte die gute Zusammenarbeit mit Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Krankenhäusern. „Ja, eine Tornado-Warnung möglicherweise auch durch Sirenen hätte sicher geholfen, aber dazu hätten die Bürger im Vorfeld die entsprechenden Signale kennen müssen. Soweit sind wir noch nicht“, sieht Keuter noch Handlungsbedarf.

Katastrophenschutz in NRW angeblich vorbildlich

„Der Katastrophenschutz funktioniert in NRW sehr gut, so gut, dass andere Länder von uns abschauen“, ging der Katastrophenschutz-Dezernent der Bezirksregierung, Phillip Mantel, auf das Thema ein. „Beim Hochwasser waren nicht zu wenig Einheiten im Einsatz. 24 Einheiten waren unterwegs, allerdings sind nicht alle zum Einsatz gekommen. Hier müssen wir nachsteuern. Die Kommunikation auf allen Ebenen ist wichtig. Dabei wird künftig ein Pilotlagemanagement helfen, das wir in den nächsten Jahren ausbauen werden und das die Ministerien, die Bezirksregierungen und die 53 Leitstellen im Land über ein System anbindet und auf Knopfdruck digital ein Lagebild erlaubt“, so Mantel, der auch betonte, dass der Katastrophenschutz vom Ehrenamt getragen wird. „Diese ehrenamtlichen Bedingungen müssen wir deutlicher einplanen“, betonte Phillip Mantel.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Werner Peitz den Feuerwehrleuten: „Ihr macht die Welt ein Stück besser und lasst die Menschen ruhig schlafen.“ Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer dankte den Blauröcken: „Viele nehmen den Dienst der Feuerwehr als Selbstverständlichkeit hin, dies ist es aber bei weitem nicht.“

Stellvertretend für alle Einsatzkräfte überreicht Landrat Christoph Rüther (rechts) die Medaille an Geburtstagskind Sebastian Kaiser von der Feuerwehr Altenbeken. Foto: Axel Langer

Mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber wurden der ehemalige Löschzugführer aus Atteln, Alois Wicker, der stellvertretende Löschzugführer aus Altenbeken, Franz-Josef Mertens, der ehemalige Löschzugführer aus Scharmede, Norbert Temborius, der Leiter der Feuerwehr Borchen, Bernd Lücke, sowie der Löschzugführer des Löschzugs Boke, Bernhard Grothoff-Wessels, geehrt. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze erhielten der Jugendbetreuer des Löschzuges Ostenland, Christian Neiske, und der Gerätewart des Löschzuges Boke, Frank Schuszter.

Anschließend traten die Feuerwehren sowie zahlreiche Helfer vom Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz, der Deutschen Lebensrettungsgemeinschaft, dem Malteser Hilfsdienst und der Johanniter-Unfallhilfe auf dem benachbarten Sportplatz an. Hier wurden 398 Fluthelfer, darunter 203 Feuerwehrleute, von Landrat Christoph Rüther mit der Feuerwehr- und Katastrophenschutzmedaille des Landes ausgezeichnet.

Großartige Leistung gewürdigt

„Manchmal ändert sich das Leben in Sekunden. So etwas vergisst man nicht. Jeder wird noch in Jahren wissen, was er bei der Flut in der Eifel oder dem Tornado in Paderborn gemacht hat“, dankte Christoph Rüther den Einsatzkräften. „Ich bin in Gedanken bei den Verletzten aus Paderborn und danke den Einsatzkräften. Hier wurde innerhalb kurzer Zeit Großartiges geleistet. Wie viel schlimmer müssen die Folgen der Flut gewesen sein. Die Landräte der seinerzeit betroffenen Gebiete haben uns nun Hilfe angeboten“, zeigte sich Rüther von der Leidenschaft des Ehrenamtes tief beeindruckt. „Ich bin sehr stolz auf die Helfer, die ohne zu zögern und bis zur eigenen Erschöpfung geholfen haben“, so Rüther. Der nächste Verbandstag findet im April 2023 in Büren-Weiberg statt.

Alle Berichte, Videos und Fotostrecken zum Unwetter in OWL und zum Tornado in Paderborn finden Sie auf unserer Themenseite: www.westfalen-blatt.de/unwetter.