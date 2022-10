Feuerwehrleute retten Katze aus brennendem Wohnhaus in Delbrück

Zu einem brennenden Dachstuhl wurden am späten Sonntagvormittag Feuerwehrleute der Löschzüge Ostenland und Delbrück in den Drosselweg ins Wittendorf nach Ostenland gerufen. Feuerwehrleute konnten eine Katze aus dem brennenden Haus befreien.

Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ostenland steht in Flammen

Aus zunächst unklarer Ursache geriet im Drosselweg in Ostenland ein Balkon in Brand. Von hieraus griff das Feuer auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Mit rund 60 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr der Ausbreitung der Flammen schnell Einhalt gebieten. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Eine Katze konnte von Feuerwehrleuten gerettet werden.

„Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurden wir bereits von den beiden Bewohnern in Empfang genommen. Der Balkon stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand und die Fenster zum angrenzenden Wohnungsbereich waren geplatzt. Die Flammen fraßen sich bereits in den Dachstuhl“, schilderte Einsatzleiter Ralf Fischer die Lage.