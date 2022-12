Finanzierung des „Hauses der Vereine“ wird zum politischen Streitfall in Delbrück

Insgesamt 22 Anträge von Vereinen und Institutionen aus dem Delbrücker Land lagen dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Abend zur Diskussion vor. Kämmerin Ingrid Hartmann hatte die Anträge mit einem Volumen von über 700.000 Euro sorgsam zusammengestellt. Allerdings war schon vor den Beratungen im Ausschuss klar, dass das in Sudhagen geplante „Haus der Vereine“ der Knackpunkt der Haushaltsberatungen wird. Nach Kalkulationen des Sportvereins schlägt allein das Gebäude mit Baukosten von 2,4 Millionen Euro zu Buche.

So könnte das Haus der Vereine in Sudhagen aussehen.

Zu Beginn der Beratungen stellte Kämmerin Ingrid Hartmann noch einige Änderungspositionen des Haushaltsplanes vor, so dass sich das prognostizierte Defizit auf 7,5 Millionen Euro belaufen würde. Allerdings hätten sich auch weitere Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro ergeben, so dass sich die Verschuldung auf 20,3 Millionen Euro erhöht.