Flüchtlingssituation stellt Delbrück und Hövelhof vor große Herausforderungen

Delbrück/Hövelhof

Der einsetzende Winter sorgt für einen neuen Zustrom an Flüchtlingen auch in die Kommunen Delbrück und Hövelhof. Die Kapazitäten sind knapp. In Delbrück sind aktuell 430 Personen in städtischen Unterkünft beherbergt, davon ein Teil notdürftig in zwei Turnhallen. Hövelhof bringt die 204 Geflüchteten überwiegend in eigenen Gebäuden unter.