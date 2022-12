Fördergelder für einen grünen Platz in Delbrück

Die gute Nachricht mit dem Förderbescheid überbrachten Daniel Sieveke, CDU-Politiker sowie Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, und CDU-Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeyer. „Dieser neue zentrale Platz bereichert Delbrück. Mitten in Delbrück entsteht hier ein Ort der Begegnung, der die Stadt auf Jahrzehnte prägen wird“, sagte Hoppe-Biermeyer.

Die Planungen, eine grüne Mitte in Delbrück zu schaffen, hatten seitens der Stadt bereits vor gut einem Jahrzehnt begonnen. Sieveke: „Die Stadt stellt sich mit großen Investitionen für die Zukunft auf. Ein grüner Platz passt zu Delbrück und wird Leben und Einkaufen in Delbrück weiter aufwerten.“ Die Gesamtkosten für den grünen Platz in Delbrück-Mitte belaufen sich nach Angaben der Stadt auf etwa 1,4 Millionen Euro. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von etwa 698.600 Euro seien im Haushalt eingestellt.

Auch die Erarbeitung der Potenzialstudie „Arbeiten am Kirchplatz“ und die Erstellung eines Strategiekonzepts „Leerstands- und Aktivierungsmanagement“ für die Innenstadt können nun beginnen. Nach Angaben der Stadt beträgt die Zuwendung hier 24.800 Euro. Der Eigenanteil der Stadt sei gleich hoch. Der grüne Platz an der Straße Am Himmelreich soll eine neue zentrale Grünfläche in der Innenstadt bilden. Derzeit existieren dort nur geringe Freiflächen, und auch für Kinder bestehen nur eingeschränkte Spielmöglichkeiten.

Der grüne Platz soll zukünftig in direkter Umgebung des neuen Rathauses und zentral an der rückseitig geplanten Kleine Straße eine wichtige Funktion für die Belebung der Innenstadt bewirken. Die Gestaltung des grünen Platzes sichere eine öffentliche Freifläche in der Innenstadt Delbrücks, sodass auch dem Umwelt- und Klimaschutzgedanken nachgegangen und eine weitere Versiegelung verhindert und perspektivisch werde, so die Stadt weiter.