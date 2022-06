Frau Höpker bittet in Delbrück wieder zum Gesang

Mitmachkonzert in der Stadthalle

Delbrück

Singen macht glücklich – noch glücklicher macht es, wenn man es gemeinsam tut. Daher bittet Frau Höpker bereits zum sechsten Mal in Delbrück zum Gesang und kommt mit ihrem beliebten Mitmachkonzert am Freitag, 19. August, wieder in die Stadthalle. Ursprünglich war der Termin geplant für Samstag, 19. März.