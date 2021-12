Frühjahrsprogramm der Stadthalle Delbrück steht

„Wir waren im Spätsommer sehr glücklich, ein buntes Programm anbieten zu können. Was wir durften und konnten, haben wir möglich gemacht. Die Freude der Besucher und der Künstler war groß. Zunächst galt 3G, nun 2G und bei Konzerten 2G-plus“, berichtet am Mittwoch in einem Pressegespräch die Geschäftsführerin der Stadthalle Delbrück, Anja Bauer.

Martin Reinl und Carsten Haffke schlüpfen in zwei Stunden in mehr als 40 verschiedene Rollen und präsentieren Puppen-Comedy vom Feinsten.

Gleichzeitig stellte sie das abwechslungsreiche Programm für das Frühjahr 2022 vor. Allerdings werde sich erst kurzfristig zeigen, welche Programmpunkte stattfinden könnten.

Dabei spürt auch die Stadthalle die Folgen der Pandemie deutlich. Allein 46 Veranstaltungen mussten im Jahr 2021 verschoben oder ganz abgesagt werden. Im Herbst konnten 25 Veranstaltungen mit den gültigen Hygienekonzepten durchgeführt werden.

„Hier ist allerdings im Vergleich zur Zeit vor Corona ein deutlicher Besucherrückgang zu verzeichnen“, berichtet Anja Bauer.

Viele Nachfragen

Im Augenblick rufen zahlreiche Besucher vor der Veranstaltung an, um zu erfragen, ob der Künstler, die Künstlerin oder die Gruppe auch tatsächlich auftritt. „Es gibt viel Klärungsbedarf. Kürzlich wurde ein für den Sonntag geplanter Auftritt am Freitagmittag vom Veranstalter abgesagt. Da ist die Reaktionszeit für uns sehr kurz“, sagt die Stadthallenchefin.

Das Stadthallenteam tue alles dafür, die Veranstaltungen so sicher wie möglich zu machen, berichtet sie weiter. Bei rund 250 Besuchern liege aktuell die selbst gesetzte Obergrenze. Aktuell werde die 2G-Regelung angewandt. Zutritt haben damit nur Geimpfte und Genesene mit Ausnahme von Jugendlichen bis 15 Jahren.

Geschäftsführerin Anja Bauer hofft, dass wieder Leben auf die Bühne einkehrt. Am Mittwoch stellte sie mit dem Frühjahrs-Programm 2022 der Stadthalle Delbrück eine bunte Mischung aus Comedy, Kabarett und Konzerten vor. Foto: Axel Langer

„Können die Abstände zwischen den Besuchern nicht eingehalten werden, gilt am Platz eine Maskenpflicht. Können wir die Abstände, beispielsweise durch ein Schachbrettmuster bei der Bestuhlung, einhalten, muss bis zum Platz eine Maske getragen werden, die dann abgenommen werden darf“, sind Anja Bauer und ihr Team inzwischen auch auf die Kontrolle der Hygienevorgaben bestens vorbereitet.

Für das Frühjahr 2022 hat die Stadthalle ein buntes Programm aus jeder Menge Comedy, Kabarett und Musik zusammengestellt. Dabei handelt es sich um einige Ersatztermine aus den vergangenen Monaten, aber auch einige neue Events für Groß und Klein. Ein druckfrischer Flyer wird noch in dieser Woche verteilt.

Tickets im Vorverkauf erhältlich

Karten für die Veranstaltungen, Gutscheine oder auch für das Frühjahrs-Abo sind im Vorverkauf erhältlich. Wurden in den vergangenen Monaten die Veranstaltungen durch das Bundesförderprogramm Neustart Kultur in aller Regel mit einem 50-prozentigen Zuschuss unterstützt, ist für 2022 eine Fortsetzung geplant. Anja Bauer geht von einer Förderung von 40 bis 50 Prozent aus: „Somit darf man die Wirtschaftlichkeit zwar nicht aus den Augen verlieren, aber sie steht nicht ganz so im Fokus.“

Im Frühjahr sollen unter anderem Auftritte von Bülent Ceylan, Jürgen von der Lippe und Hennes Bender nachgeholt werden. Auch Forever Queen performed by Queen-Mania (im Januar) sowie die große Schlager- Hitparade (im Februar) stehen unter anderem auf dem Programm. Aber auch viele neue Termine seien im Vorverkauf gut angelaufen, so beispielsweise Arnd Zeigler („Die wunderbare Welt des Fußballs“) oder die Puppen-Show von Martin Reinl und Carsten Haffke.

Erster Programmpunkt des Frühjahrs-Abos ist die „Schlachtplatte“, die am 30. Januar 2022 für die „Jahres­endabrechung 2021“ sorgen wird. Am 4. Februar sind Fernseh-Hund Wiwaldi und seine Freunde in der Stadthalle zu Gast. Martin Reinl und Carsten Haffke begeben sich dann „Unter Puppen“. Mit dem Comedyprogramm „Zwei Doofe, kein Gedanke“ gastieren am 20. März Fischer & Jung in Delbrück. Politisches Kabarett bietet die „Distel“ am 1. April mit dem Programm „Deutschland in den Wechseljahren“. Am 23. April folgt Chin Meyer mit seinem Finanzkabarett „Leben im Plus – Kabarett, Geld und mehr“. Letzte Veranstaltung des Frühjahrs-Abos ist der Solo-Auftritt von Werner Momsen. Das Hamburger Plappermaul ist eine Puppe, die Kabarett mit norddeutscher Schnauze bietet.

Anja Bauer empfiehlt, sich kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage der Stadthalle, über Facebook oder Insta­gram zu informieren, ob der Auftritt auch über die Bühne gehen kann. www.stadthalle­delbrueck.de