Für einen Euro zum Bundesfest nach Ostenland fahren

Delbrück-Ostenland

Mit den Volksfestbussen aus allen Delbrücker Ortsteilen zum Bundesfest nach Ostenland: Für nur einen Euro pro Fahrt können Besucher ihr Auto zuhause stehen lassen und bequem sowie umweltfreundlich hin- und zurückkommen. Die Stadt Delbrück bieten am Wochenende des Bundesfestes am Freitag, 9. September, und am Sonntag, 11. September, Sonderbusse an.