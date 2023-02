Für Prinz Lukas I. Keimeier heißt es Abschied nehmen

Delbrück-Ostenland

Endlich darf sich das Ostenländer Sport- und Kulturzentrum wieder in eine närrische Arena verwandeln, in der im Rahmen der Kappensitzung am Samstag, 18. Februar, der neue Prinz Karneval und damit der Nachfolger von Prinz Lukas I. Keimeier verkündet werden kann. Die Sitzung beginnt um 19.01 Uhr mit dem Einmarsch des Prinzen, der Garde, des Elferrates sowie des Spielmannszugs.

Von Axel Langer