Corona sorgt für Nachholbedarf: Fußballcamp beim FC Westerloh-Lippling

Auch an anderen Standorten hat das Fußballcamp schon vielen Kindern Freude bereitet.

Besonders bei den Jüngeren merke man, dass ihnen der Sport und das Zusammensein gefehlt habe, beobachtet Patrick Beermann. Sie mussten ihr Training für zwei bis drei Jahre unterbrechen oder konnten gar nicht erst damit beginnen.

Der FC Westerloh-Lippling hat schon einige Erfahrungen bei größeren Veranstaltungen gesammelt, denn der Verein ist auch Austräger des großen Jugendturniers „Back to the Roots“. Allerdings wird das Essen dann immer verkauft, beim Fußballcamp wird es zu einer bestimmten Uhrzeit ausgegeben. Deshalb hofft der Verein auf Unterstützung der Eltern. Zudem möchte sich der FC Westerloh-Lippling einen oder mehrere Catering-Partner vor Ort suchen.

Mut in Pandemie-Zeiten

Die 1997 vom Ex-Bundesligaprofi und UEFA-Cup-Sieger Ingo Anderbrügge gegründete Fußballfabrik führt in ganz Deutschland Fußball-Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche durch. Mit jährlich mehr als 8000 teilnehmenden Kindern ist sie eine der größten unabhängigen Fußballschulen in Deutschland.

Seit August 2020 ist das Ehepaar Anne und Marcel Buscholl von der gleichnamigen Fußball-, Sport- und Eventakademie aus Ochtrup Franchisepartner der Fußballfabrik und veranstaltet die Camps in Ostwestfalen-Lippe. „In unseren Workshops verlangen wir immer von den Kindern, mutig zu sein. Nun wollten wir mal mutig sein, trotz Corona“, sagt Marcel Buscholl mit Blick auf die Anfänge. Jetzt freut er sich auf das erste Fußballcamp in Delbrück.

Das erwartet die Kinder im Fußballcamp

Ein Tag im Fußballbasiscamp sieht wie folgt aus. Die gesamte Gruppe macht sich morgens gemeinsam warm. Dann werden jeweils zehn bis 14 Kinder einem Trainer zugewiesen, bei dem sie rund zwei Stunden Fußballtechniken erlernen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gibt es verschiedene Workshops zum Thema Fußball, aber auch zu Ernährung, Selbstständigkeit, Mobbing und zum Umgang mit Sozialen Medien. „Wir wollen nicht nur den Fußball in den Vordergrund stellen, sondern den Kindern auch was für das Leben mitgeben“, sagt Marcel Buscholl.

Außerdem können die Kinder an verschiedenen altersgerechten Wettbewerben teilnehmen. Am Nachmittag gibt es dann das große Finale in der jeweiligen Disziplin. Hier kann auch die Familie mit anfeuern, die den gesamten Tag eingeladen ist, ihre Kinder zu begleiten.

Vereine suchen Trainer

Ein zweiter wichtiger Grund für Marcel Buscholl, Partner der Fußballfabrik zu werden: „Wir wollen auch die Trainer unterstützen.“ Viele Vereine würden Trainer suchen. „Wir kämpfen jede Saison darum“, kann auch Patrick Beermann bestätigen. Beim FC Westerloh-Lippling ist jeder willkommen, betont Beermann. Für Trainer gebe es keine Altersbeschränkung und so könnten auch schon Jugendliche für das Ehrenamt anfragen. „Wenn jüngere Leute eine Zeit lang als Trainer bei uns sind, bekommen sie auch Fortbildungen“, sagt Patrick Beermann. Aktuell hat die Fußballabteilung des FC Westerloh-Lippling 247 Mitglieder und sieben Trainer.

„Das Konzept der Fußballfabrik hat uns überzeugt“, sagt Patrick Beermann. Vor allem deshalb, weil die Fußballfabrik bei den Workshops auch andere Themen anspreche: „Was ich persönlich gut finde – und das können wir als Verein gar nicht leisten – ist das Thema Ernährung.“

Die Teilnahmegebühr am Fußballbasiscamp beträgt 145 Euro. Der FC Lippling unterstützt seine Mitglieder mit jeweils 25 Euro. Der Gutscheincode für Vereinsmitglieder ist beim Jugendobmann Patrick Beermann zu erfragen. Die Kursgebühr beinhaltet neben den Trainingseinheiten und Workshops an drei Tagen die Verpflegung mit Wasser, ein tägliches Mittagessen, eine Ausstattung mit Trikot, Ball und Trinkflasche sowie eine Teilnehmerurkunde. Es gibt 60 Plätze im Fußballcamp. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 15 Jahren, ganz egal ob Vereinsspieler oder Anfänger. Anmeldungen sind ab sofort auf der Seite www.fussballfabrik.com möglich. Anmeldeschluss ist der 15. März.

So funktioniert das Gewinnspiel

