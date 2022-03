Fußgängerin in Delbrück von Auto angefahren

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Delbrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr auf der Straße „Am Grubebach“ im Gewerbegebiet.

Eine 27-jährige Frau fuhr mit einem Hyundai i10 vom Ottensdamm in Richtung Grubebachstraße. In der 90-Grad-Linkskurve vor einem Betriebsgelände gingen zum Schichtwechsel mehrere Personengruppen über die Straße in Richtung Parkplatz.

Der Kleinwagen erfasste eine 49-jährige Fußgängerin, die als letzte Person einer Gruppe die Straßenseite wechselte. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel dann auf die Straße, wie die Polizei am Donnerstagvormittag weiter berichtet. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt versorgte die Verletzte am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus nach Paderborn.