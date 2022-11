Geballtes Programm beim Delbrücker Herbstfest

Egal, wie das Wetter wird – am Sonntag, 6. November, gibt es einen guten Grund für alle Delbrücker nach draußen zu gehen. Denn dann wird in der Innenstadt das Herbstfest gefeiert. Darin eingebettet sind erstmals die Holz- und Energietage, die bereits tagszuvor beginnen. Zudem erwarten die Besucher ein verkaufsoffener Sonntag und der Martinsumzug.

Am 5. und 6. November beginnen bei freiem Eintritt in und an der Stadthalle die Holz- und Energietage, die von den Schöninger Schützen organisiert werden. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr informieren und präsentieren mehr als 35 Aussteller alles rund um wichtige Umwelt- und Energiethemen. Steigende Energiepreise, schwindende Ressourcen, Belastungen für das Klima und die Umwelt: Es gibt ausreichend Gründe, Energie sparsam und effizient einzusetzen. Auch die Verbraucherzentrale NRW ist dabei und zeigt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu sparen, Ressourcen zu schützen und den Geldbeutel zu schonen. Zudem gibt es alles Wissenswerte zu den Themen Stromverbrauch, Heiztechnik, Dämmung und regenerative Energien.

Maschinen in Aktion

Es wird, wie von den Holztagen gewohnt, eine Reihe verschiedener Maschinen in Aktion geben. Auf dem Außengelände der Stadthalle werden beispielsweise ein Holzspalter und eine Wurzelfräse ihre Arbeit verrichten. Auch die Elektromobilität spielt auf der Messe eine große Rolle, neben E-Autos und E-Bikes ist auch ein Prototyp eines autonomen Autos ausgestellt. Für den Bereich Wald- und Forstwirtschaft ist die Kreisjägerschaft zuständig. Ein Baumkletterer wird über die richtige Baumpflege informieren und Jagdzubehör wie Wärmebildkameras oder Nachtsichtgeräte präsentieren.

Die verkehrsberuhigte Delbrücker Innenstadt lädt zum Bummeln ein. Foto: Stadt Delbrück

Ein weiterer Höhepunkt der Messe ist ein Laserkino. Auf einer Großleinwand wird im kleinen Saal der Stadthalle ein Schießkino angeboten, bei dem die Jagd auf Großwild simuliert und trainiert wird. Vor der Halle gibt es Wildschweinbraten, und in der Halle Getränke, Kaffee und Waffeln. Mit einer Spielecke, einer Hüpfburg, XXL-Legosteinen und einem Kicker wird auch für die jüngeren Besucher gesorgt.

Verkaufsoffener Sonntag

Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie gibt es zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Samstag haben viele Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet. „Tolle Aktionen rund um den Herbst gibt es für Jung und Alt in der gesamten Delbrücker Innenstadt“, unterstreicht Henry Kosche vom Organisationsteam des Herbstfestes. Die westfälische Runde mit regionalen Köstlichkeiten an der Stadtsparkasse, Auftritte des Jugendvolkstanzkreises, die Ausstellung des Mofa-Clubs und ein Aktionsprogramm für Kinder stimmen die Besucher facettenreich auf die Zeit zwischen Sommer und Winter ein.

Martinsumzug und Martinsspiel

Der Martinsumzug, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück, schlängelt sich am späten Nachmittag durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Kirchplatz. Nach einem gemeinsamen Singen werden sich die Teilnehmer, in musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle, mit St. Martin und seinem Pferd in Bewegung setzen. Ziel ist das traditionelle Martinsspiel auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle. „Wir hoffen, dass wir bei trockenem Wetter wieder viele Familien mit ihren tollen Laternen begrüßen dürfen, die dann diesen Umzug in ein einzigartiges Lichtermeer verwandeln“, so Ralf Fischer vom Organisationsteam der Feuerwehr.

Das Martinsspiel im Bereich der Stadthalle bildet den Höhepunkt des Martinsumzuges. Foto: Stadt Delbrück

Die Gutscheine für die Stutenkerle sind im Vorfeld zum Preis von 1,70 Euro bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich und können dann nach dem Martinsspiel eingelöst werden. Vorverkaufsstellen sind die Geschäftsstelle der Delbrücker Marketinggemeinschaft, die Information im Rathaus, Marktkauf Kosche, Stadtsparkasse Delbrück, Volksbank Delbrück-Hövelhof, Verbund-Volkbank Paderborn und Werners Backstube am Brenkenkamp.

Aktionsprogramm für Kinder

Ab 13 Uhr findet in der Innenstadt das Aktionsprogramm für Jung und Alt statt. Karussells, Hüpfburgen, Mandel- und Crepesstände, Ponyreiten und Alpakas lassen den Sonntag einen Tag für die ganze Familie werden. Der Shantychor Steife Brise aus Geseke ist in diesem Jahr ebenfalls wieder zu Gast zum Herbstfest. Das Ensemble ist ab 14 Uhr am Alten Markt zu hören.

Regionale Produkte werden auch in diesem Jahr in der Westfälischen Runde an der Stadtsparkasse angeboten. Köstlichkeiten wie Reibekuchen, Bratkartoffeln mit Spiegelei, Westfälische Burger, Feinkostkäse sowie Riesenfeuerwaffeln sind ebenso im Angebot wie Kartoffeln, Kürbisse und Zwiebeln aus eigenem Anbau. Der Marktkauf Kosche präsentiert sich mit einem Stand und bietet die beliebte Vitamin-Tüte sowie Getränke passend zur Jahreszeit an.

Auch der beliebte Adventskalender des Rotary Clubs Paderborn-Bürener Land ist wieder erhältlich. Foto: Stadt Delbrück

Nach dem Motto „Mit Vorfreude etwas Gutes tun“ verkauft auch in diesem Jahr der Rotary Club Paderborn-Bürener Land, Adventskalender, um damit verschiedene Initiativen in der Region zu unterstützen. Zum Herbstfest ist der beliebte Kalender wieder in vielen Delbrücker Geschäften sowie am Stand des Rotary Clubs Paderborn-Bürener Land, am Platz in der Thülecke, für fünf Euro erhältlich. Aufgrund der starken Nachfrage werden erneut 6000 Exemplare aufgelegt. Jeder Kalender trägt eine Losnummer, und hinter den 24 Türchen befinden sich hochwertige Sachpreise wie Waren-, Essens- und Reisegutscheine. Am 24. Dezember gibt es dann sogar die Möglichkeit, 1000 Euro in bar zu gewinnen. Der Erlös der Kalender geht an folgende soziale Projekte: Sugar-Kids Paderborn, Ukraine-Hilfe Delbrück, Speisekammer Büren und Schulmaterialkammer Salzkotten. Wenn sich dann am 1. Dezember das erste Türchen öffnet, können die Kalenderbesitzer im Internet (www.paderborner-adventskalender.de) oder auch täglich in der Ausgabe des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES nachlesen, ob sie gewonnen haben.

Hegering stellt Jagd vor

Der Hegering Delbrück präsentiert sich in diesem Jahr an der Stadthalle zu den Holz- und Energietagen. Dort wird über die Themen Niederwildjagd im Delbrücker Land, Jagdhunde, Hegemaßnahmen und vieles mehr informiert, was mit der Jagd zusammenhängt. „Ein besonderes Anliegen des Hegerings Delbrück ist es, hervorzuheben, dass die Jäger im Besonderen für die Hege und Pflege der heimischen Wildtiere und deren Lebensraum Verantwortung zeigen“, sagt Alexander Stamm vom Hegering Delbrück.