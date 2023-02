PETA-Appell an Paderborns Landrat Christoph Rüther und das Veterinäramt

Rund 122.000 Tiere mussten in der vergangenen Woche in einem Junghennenbetrieb in Delbrück-Westenholz getötet werden, nachdem in dem Aufzuchtbetrieb die Geflügelpest nachgewiesen worden war. Jetzt richtet sich die Tierrechtsorganisation PETA mit einem Appell an den Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, und das Veterinäramt.

PETA appelliert an den Landrat, den veganen Ökolandbau im Landkreis Paderborn und darüber hinaus voranzutreiben und Betriebe zu unterstützen, die aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung aussteigen wollen. Dies würde die Ursache von Tierseuchen bekämpfen. Christoph Rüther hat auf Anfrage dieser Zeitung angekündigt, sich am Freitag (23. Februar) zu dem Thema zu äußern.

Die Tierrechtsorganisation fordert auch die Veterinär-Verwaltung Paderborn auf, sich bei übergeordneten Ebenen für einen anderen Umgang mit Tierseuchen einzusetzen: Die Verantwortlichen in betroffenen Betrieben sowie in Wildtierauffangstationen müssten die Pflicht haben, die Tiere zu isolieren und zu behandeln, statt sie direkt zu töten.

„Die tierhaltende Landwirtschaft ist eine tickende Zeitbombe“, sagt Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA. „Für Fleisch und andere tierische Produkte werden Tiere zu Hunderten oder Zigtausenden in kargen Ställen und Agraranlagen zusammengepfercht, oftmals inmitten ihrer eigenen Exkremente. Unhygienische Zustände sowie der immense Stress für die Tiere erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass potenziell tödliche Krankheitserreger entstehen, mutieren und sich ausbreiten können. Wer dieses krankmachende System nicht länger unterstützen möchte, lebt vegan.“

Tierindustrie führe zu Tierseuchen

Laut dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI) handelt es sich bei dem aktuellen Vogelgrippe-Ausbruch um die bisher schlimmste Geflügelpest-Epidemie. Kommt es zu einer Infektion, werden alle Vögel in einem Betrieb – und teilweise darüber hinaus in einem bestimmten Umkreis – getötet. Dies habe laut PTA rein wirtschaftliche Gründe: Es soll verhindern, dass sich auch Tiere anderer Betriebe infizieren, was durch Kosten für Hygienemaßnahmen oder die Tötung Gewinneinbußen bedeuten würde.

Tierseuchen werden PETA zufolge nicht ausschließlich von Wildtieren auf andere Tiere übertragen, sondern können auch in der Tierindustrie selbst entstehen: Hunderte Millionen Tiere seien in den Betrieben in Deutschland meist inmitten von Exkrementen auf engem Raum eingesperrt. Der Kot der Tiere wird als Gülle auf Feldern und Äckern ausgebracht, die auch von Wildtieren aufgesucht würden. So könne das Virus von den Ställen nach außen getragen werden und sich weiter ausbreiten. Auch der internationale Transport unzähliger Tiere bestärke die Verbreitung von Tierseuchen.

Wie PTA informiert, gibt verschiedene Subtypen des Vogelgrippen-Virus. Der in Teilen der Welt dominierende Subtyp H5N1 gelte auch für Menschen als potenziell gefährlich. Eine Infektion könne mitunter auch tödlich enden.