Erneut Geflügelpest in Delbrück-Westenholz nachgewiesen

In einem Junghennenbetrieb in Delbrück-Westenholz ist jetzt die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das hat das Friedrich-Löffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, am 18. Februar bestätigt. Tiere wurden getötet, Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet.

Wie das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz mitteilte, wurde der Betrieb bereits beim Verdacht des Ausbruchs am 17. Februar vorsorglich gesperrt. „Nach wie vor erleben die Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter in Europa, in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen derzeit eine der stärksten Epidemien der Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt“, heißt es.

Laut Angaben des Kreises Paderborn wurden 122.000 Tiere aus dem Bestand nach Anordnung des Kreisveterinäramtes unter Beachtung tierschutzrechtlicher Vorgaben am vergangenen Wochenende getötet: Derzeit würden sämtliche notwendige Maßnahmen umgesetzt, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

Auswirkungen auf die Kreis Gütersloh und Soest

Dazu gehört auch die Einrichtung einer Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern und einer Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern rund um den betroffenen Betrieb. Laut Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz reichen die eingerichteten Restriktionszonen bis in die Kreise Gütersloh und Soest hinein.

Der Kreis Paderborn weist weiterhin darauf hin, dass in diesen Bereichen besonders strenge Auflagen für Geflügelhalter gelten: Geflügel, Geflügelfleisch, Eier, Futtermittel, Dung und Einstreu dürfen grundsätzlich nicht aus oder in Bestände verbracht werden. Ausnahmen sind möglich und müssen beantragt werden. Außerdem gilt in beiden Zonen die Aufstallpflicht für Geflügel. Die letzte Aufstallpflicht war zum Jahresende aufgehoben worden.

Nach einem kurzfristigen Rückgang von Fällen und Ausbrüchen in den Sommermonaten des vergangenen Jahres wurde das Virus in den folgenden Wintermonaten bereits in mehr als 20 Geflügelhaltungen in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen. Der Landkreis Paderborn war in den vergangenen Jahren bereits von der Geflügelpest betroffen. Der ostwestfälische Raum gehöre zu den geflügeldichtesten Regionen Deutschlands, so das Ministerium.

Tierhalter in Schutzzonen müssen Anzahl der Tiere melden

Weitere Details sowie Antragsformulare für Ausnahmegenehmigungen stehen auf der Homepage des Kreises Paderborn unter www.kreis-paderborn.de unter dem Sonderthema „Geflügelpest“ bereit. In Kürze werden dort auch die Allgemeinverfügung und eine interaktive Karte zu finden sein. Tierhalterinnen und Tierhalter in den Schutzzonen sind aufgefordert, dem Veterinäramt des Kreises Paderborn umgehend die Anzahl ihrer gehaltenen Vögel per E-Mail mitzuteilen: [email protected]

Mehr Informationen zur Geflügelpest gibt es online auch auf der Seite des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: www.lanuv.nrw.de/verbraucherschutz/tiergesundheit/tierseuchenbekaempfung/tierseuchen/gefluegelpest.

„In der jetzigen Situation gilt es möglichst zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet“, erklärt Kreisveterinärin Dr. Elisabeth Altfeld. Biosicherheitsmaßnahmen wie der regelmäßige Wechsel von Schutzkleidung vor dem Betreten von Stallungen oder Desinfektionsmaßnahmen seien streng zu beachten und konsequent umzusetzen, betont die Veterinärin.

Kontakt zum Kreisveterinäramt

Alle Personen im Kreis Paderborn werden gebeten, verendete, größere Wildvögel, Greifvögel, Rabenvögel und wildes Wassergeflügel dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kreises Paderborn zu melden, damit die Tiere abgeholt und untersucht werden können. So kann früh festgestellt werden, ob der Erreger in der Region und aktiv ist. Tote Wildvögel sollten nicht berührt oder transportiert werden, um eine mögliche und ungewollte Verbreitung des Erregers der Geflügelpest zu verhindern.

Werktags sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisveterinäramtes telefonisch unter 05251/308-3952 oder -3953 oder per E-Mail an [email protected] erreichbar. An den Wochenenden erfolgt der Kontakt über die Kreisleitstelle in Büren-Ahden, Telefon 02955/76760.

„Virus äußerst aggressiv und mit großem Leid verbunden“

„Das nachgewiesene Virus ist äußerst aggressiv und mit großem Leid für die betroffenen Tiere verbunden. Die Geflügelhalter in Nordrhein-Westfalen müssen weiterhin wachsam sein. Nur konsequent eingehaltene Biosicherheitsmaßnahmen können Hausgeflügelbestände effektiv vor einer Eintragung des Erregers schützen“, so Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen (CDU).

Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Geflügelpest (Inkubationszeit) vergehen nur wenige Stunden bis Tage. In Kürze können alle Tiere eines Bestandes erkranken und sterben. Anzeichen einer Erkrankung sind u.a. hohes Fieber, Atemnot, Ausfluss aus Augen und Schnabel, ein stumpfes, gesträubtes Federkleid, zentralnervöse Störungen, verminderte oder keine Legeleistung oder dünnschalige und verformte Eier. Bestätigt werden kann eine Infektion immer nur durch eine Laboruntersuchung.

Das Ansteckungsrisiko für Menschen ist sehr gering und äußert sich im Falle einer Infektion durch grippeähnliche Symptome wie zum Beispiel Fieber, Husten oder Halsschmerzen. Ein Risiko besteht allerdings nur dann, wenn man mit schwer erkranktem Geflügel intensiven und direkten Kontakt hatte. Eine Übertragung über infizierte Lebensmittel gilt als unwahrscheinlich.