Geflügelausstellung in Lippling abgesagt

Delbrück-Lippling

In einem Geflügelbestand im Rietberger Stadtteil Varensell ist, wie berichtet, die Geflügelpest ausgebrochen. Der Kreis Gütersloh hat daraufhin eine Schutzzone sowie eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb eingerichtet. In dieser Zone liegt auch der Delbrücker Stadtteil Lippling, wo am kommenden Wochenende eine Rassegeflügelschau stattfinden sollte.