Geflügelpest: Alle Restriktionszonen aufgehoben

Am 17. November informierte der Kreis Paderborn über den Verdacht auf einen Geflügelpestausbruch in einer Haltung in Delbrück-Westenholz informiert. 7400 Puten wurden vorsorglich getötet werden. Am Folgetag bestätigte das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), den Ausbruch amtlich. Gleichzeitig bestätigte das FLI einen zweiten Ausbruch. Im zweiten Fall war eine Junghennen-Aufzucht in Delbrück-Westenholz betroffen. Der gesamte Bestand von rund 43.000 Junghennen wurde getötet. Eine Woche später, am 26. November, wurde der dritte Fall bestätigt. 3700 Enten und 9000 Junghennen einer Geflügelhaltung in Delbrück-Sudhagen wurden getötet. Der vierte und fünfte Fall wurden am 1. Dezember bestätigt. In einem Betrieb in Delbrück-Steinhost wurden rund 4600 Enten sowie 6300 Hühnerküken getötet. Zeitgleich war eine Hobbyhaltung in Delbrück-Sudhagen betroffen. Dort wurden 53 Tiere getötet werden. Zwei Tage später, am 3. Dezember, wurden ein Ausbruch in Delbrück-Steinhorst und ein Ausbruch in Delbrück-Sudhagen bestätigt. In Steinhorst wurden 1600 Enten und 1500 Junghennen und in Sudhagen 300 Enten und rund 15.000 Junghennen getötet. Bei allen Ausbrüchen handelte sich um die hoch ansteckende Geflügelpest (Aviäre Influenza) vom Typ H5, Subtyp H5N1. Um jeden Ausbruch wurde eine Schutzzone (mit einem Radius von drei Kilometern) und eine Überwachungszone (mit einem Radius von zehn Kilometern) erlassen. Insgesamt befanden sich 721 Geflügelhaltungen in den Restriktionszonen mit insgesamt rund 2,070 Millionen Tieren.

