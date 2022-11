Geflügelpest: Kreis Paderborn hebt eine Überwachungszone auf

Für einige Geflügelbetriebe in Delbrück-Westenholz gelten von diesem Donnerstag an weniger Einschränkungen. Der Kreis Paderborn hebt eine im Zusammenhang mit Geflügelpest-Ausbruch im Kreis Gütersloh eingerichtete Überwachungszone auf.

Mitte Oktober wurde der Ausbruch der Geflügelpest in einem ersten Geflügelbestand im Kreis Gütersloh bestätigt. Um eine mögliche und ungewollte Verbreitung des Erregers der Geflügelpest zu verhindern, wurde rund um den Ausbruchsbetrieb eine Drei-Kilometer-Schutzzone festgelegt sowie eine Überwachungszone mit Zehn-Kilometer-Radius eingerichtet. Der größere Radius tangierte den Kreis Paderborn.

Die Überwachungszone, die am 18. Oktober per Allgemeinverfügung angeordnet wurde, wird mit Wirkung von Donnerstag, 17. November, aufgehoben. Das bedeutet: Für einige Betriebe in Westenholz, die seit Bekanntwerden des Falls in der Überwachungszone lagen, gelten ab morgen nur noch die Aufstallpflicht und das Verbot von Geflügelausstellungen, Vogelmärkten und Ähnlichem.

Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen weist jedoch darauf hin, dass darüber hinaus noch eine Schutzzone und mehrere weitere Überwachungszonen aus anderen Ausbrüchen Gültigkeit haben. Die festgesetzten Seuchenbekämpfungsmaßnahmen für diese Sperrzonen bleiben weiterhin gültig.

Weitere Informationen rund um das Geflügelpestgeschehen können auf der Homepage des Kreises nachgelesen werden. Dort ist auch eine interaktive Karte hinterlegt, die die derzeit noch geltenden Zonen genau angezeigt.