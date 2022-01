Geld für Kletterschuhe

Delbrück

Auch 2021 hat die Baumschule Franzsander aus Delbrück ihren Weihnachtsbaumverkauf traditionell dazu genutzt, um eine gute Sache zu unterstützen. An den Adventssamstagen wurden Waffeln und Punsch zum Mitnehmen verkauft, so dass Einnahmen in Höhe von rund 640 Euro jetzt an die Handicap Kidz überreicht werden konnten.