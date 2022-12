Gelungenes Zusammenwirken aller Ostenländer Vereine

In dem weihnachtlichen Winterabend sieht Johannes Wiesing eine gelungene Zusammenarbeit der Ostenländer Vereine. „Alle Stände sind von Ostenländer Initiativen oder Vereinen besetzt, das ist ein tolles Zeichen“, berichtete Wiesing. Natürlich schaute auch der Nikolaus auf dem Dorfplatz vorbei und hatte ein Präsent für die jüngsten Gäste dabei. Ihre Premiere erlebte auch die unter dem Dach des Karnevalvereins neu gegründete Showtanzformation „Tanzliebe“. Die acht- bis zehnjährigen jungen Damen bewiesen, das der Karnevalsverein auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern übernahm anschließend die Blaskapelle „Cäcilia“ das musikalische Regiment auf dem Dorfplatz.

Zwischendurch zog der Duft von frisch gebratenen Champignons vom Stand der Musikjugend oder der wohlig warme Duft von heißem Bratapfel-Likör oder heißen Engelchen über den Platz. Natürlich hatten Kerstin Pape und Kathrin Wilsmann und ihr Team mit dem „Driver“ auch eine alkoholfreie Variante im „Ausschank“.

Impressionen vom Winterabend in Delbrück-Ostenland Winterabend in Ostenland Foto: Axel Langer Winterabend in Ostenland Foto: Axel Langer Winterabend in Ostenland Foto: Ostenländer Winterabend Foto: Axel Langer Ostenländer Winterabend Foto: Axel Langer Ostenländer Winterabend Foto: Axel Langer Ostenländer Winterabend Foto: Axel Langer Ostenländer Winterabend Foto: Axel Langer

An mehreren Lagerfeuern gab es auf dem Dorfplatz die Möglichkeit sich aufzuwärmen. „Für den Getränkeausschank haben wir in diesem Jahr zwei größere Zelte aufgestellt. Bei den letzten Winterabenden war das ohne schützendes Dach doch reichlich naß und kalt. In diesem Jahr haben wir ideales Wetter“, so Johannes Wiesing.

Im Laufe des Abends wurde auch das Neujahrsturnier des SC Ostenland ausgelost. In drei Gruppen gehen bei dem Hobbyfußballturnier insgesamt 17 Teams an den Start. Außerdem wird ein Völkerballturnier ausgetragen, auch hier haben sich zahlreiche Teams angemeldet. In den Abendstunden klang der vierte weihnachtliche Winterabend in gemütlicher Runde aus. Der Erlös des Abends kommt den Ostenländer Vereinen zu Gute.