Espeln wie es singt und lacht

Mit milde-nachsichtigem Lächeln mögen gebürtige Rheinländer auf den ostwestfälischen Karneval herabschauen. Aber das, was die kleine Gemeinde Espeln nach mehrjähriger Abstinenz bei ihrer „Großen Narrensitzung“ jetzt auf die Beine gestellt hat, dürfte selbst Gott Jocus erfreut haben. Konfettibunt, laut, selbstgemacht und unverkrampft ging es mit Spaß an der Freud‘ im Bürgerhaus hoch her.

Keine 30 Minuten hatte es gedauert, bis alle Eintrittskarten für den Abend verkauft waren. Die Feierlustigen, teils in aufwändiger Kostümierung, teils mit dem verkleidet, was der Requisitenschrank halt so hergab, bevölkerten in bester Stimmung den Saal und genossen sichtlich den Mix aus Büttenreden, Sketchen, Schunkelrunden und „Hoch-das-Bein“-Shows der Tanzgarden.